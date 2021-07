Comment obtenir son pass sanitaire ?

Test de moins de 48h, vaccin ou certificat de rétablissement

A partir du mercredi 21 juillet 2021, certains lieux publics et de cultures recevant plus de 50 personnes devront conditionner leur accès aux seules personnes en possession du pass sanitaire. Musées, parcs d'attractions, de loisirs, festivals, salles de spectacle, de jeux, de sport ou encore foires et salons... sont notamment concernés par la mesure. Mais alors qu'est ce que le pass sanitaire et comment l'obtenir ? TourMaG.com vous dit tout !

