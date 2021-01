Pourquoi il est temps de réinventer le tourisme

Selon la Banque de France, les recettes touristiques internationales de la France ont été de 12,3Mds€ au premier semestre 2020 contre 25,5Mds€ de janvier à juin 2019, soit une perte de 13,2Mds€ (-51,9 %).D’après les premières estimations d’Atout France, les pertes potentielles de recettes touristiques globales pour l’année sont estimées entre 50 et 60Mds€, soit une baisse comprise entre 30 et 35 % de la consommation touristique annuelle (Veille Info Tourisme, septembre 2020).Un effort financier important et inédit a été consenti par l’état français et relayé par les régions et par les départements en faveur des entreprises touristiques pour limiter la crise du secteur.Il a été complété par des stratégies de communication visant à renforcer l’attractivité de la France (Campagne Atout France : « Cet été je visite la France ») et de chaque territoire (« Le 64 à 64 euros », dans la communication de l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn et Pays basque) dans un contexte de crise et de concurrence accrue entre les régions.Cette double action a permis à l’activité touristique de redémarrer cet été, mais avec des effets limités et de fortes disparités selon les territoires qui montrent bien les limites du modèle économique productiviste et standardisé.Tous les clignotants s’allument aujourd’hui pour envisager les choses différemment, car la crise sanitaire accélère le processus de transition sociétale en cours et oblige à repenser le mode de développement touristique.

Les activités de plein air, les destinations du littoral et de la campagne ont été privilégiées par les touristes. La saison a été en revanche difficile dans les grandes villes, en Corse et dans les outre-mer. À Paris, moins de la moitié des hôtels étaient ouverts et les taux d’occupation observés ont été particulièrement faibles.





Une réelle opportunité

Si la crise actuelle représente une véritable menace pour l’économie touristique, elle est en même temps l’occasion rêvée d’une reproblématisation généralisée.



Elle apparaît comme une réelle opportunité pour réfléchir sur le tourisme de demain, à condition de ne pas se contenter de discours, de « greenwashing » ou de recettes d’antan, mais de changer vraiment de cap. Il est donc évident que le tourisme doit se réinventer en privilégiant des formes plus douces, plus écologiques, plus humaines.

Après avoir profité des avancées de la modernité qui ont révolutionné les temporalités et les spatialités touristiques et permis le triomphe d’une utopie, le tourisme subit depuis la fin du XXe siècle les avatars de l’hypermodernité, synonyme de surenchère permanente.



Et rien ne semble pouvoir arrêter cette conquête démesurée des quatre coins de la planète – à part, peut-être, la pandémie mondiale. En tant que première industrie mondiale, le tourisme symbolise bien les dysfonctionnements de notre monde.

Une approche qualitative

La culture touristique de notre pays repose depuis toujours sur une approche quantitative basée pour l’offre sur l’augmentation constante des prestations et pour la demande sur des indicateurs macro-économiques sans grande valeur scientifique.



À titre d’exemple, le chiffre de 90 millions de touristes qui ont passé la frontière française en 2019 d’après le Ministère du Tourisme ne nous renseigne guère sur la réelle fréquentation touristique et son poids dans le développement économique dans la mesure où il ne comptabilise que les touristes étrangers et pas les touristes français et prend en compte des personnes qui ne font que traverser notre pays sans dépenser un euro.

Le tourisme de demain mérite une approche plus qualitative qui ne se focalise pas uniquement sur l’augmentation du nombre de touristes qui fréquentent un territoire qu’il soit national, régional ou local.



Il doit mieux appréhender la singularité des territoires, donner davantage la priorité à l’environnement et à la culture, recomposer les liens entre l’ici de proximité et l’ailleurs lointain, mais aussi reconsidérer les visiteurs qu’ils soient extérieurs ou locaux en plaçant les habitants au cœur du système. L’objectif consiste à équilibrer attractivité et durabilité des territoires.

Quelques villes telles que Bordeaux, Lyon et Nantes, à travers le réaménagement urbain et la réhabilitation des berges de leurs fleuves qui favorisent l’itinérance douce, montrent la voie en travaillant leur accueillance. Ces agglomérations développent des politiques touristiques plus qualitatives et innovantes en construisant leurs offres touristiques au sein d’un écosystème intégré à la vie de la cité et impliquant fortement les habitants.



Ces nouvelles manières de faire – pour l’instant minoritaires – devraient se généraliser avec la pandémie qui oblige à penser un tourisme de proximité, solidaire et ordinaire. Réinventer l’ordinaire dans le tourisme consiste « mettre en tourisme », le plus souvent avec les habitants, des lieux qui ne l’étaient pas à l’origine (friches urbaines, quartiers déshérités, commerces particuliers…) et qui se différencient des hauts lieux touristiques traditionnels.



On parle alors de « touristification du quotidien ». « Le Paris des Parisiens » en offre un bel exemple.

Entrer dans la transmodernité touristique

Depuis une dizaine d’années, des signaux avant-coureurs nous indiquent l’émergence progressive d’une nouvelle configuration historique qualifiée de « transmoderne »