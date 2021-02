"Pourquoi la fermeture de nos frontières internationales est une fausse bonne idée ?", selon J.-F. Rial

1. Tout d’abord il faut savoir que toutes les doctrines de santé publique disent que fermer des frontières est généralement inutile pour lutter contre une épidémie.



2.Déjà, fermer ses frontières quand on est dans une situation épidémique élevée comme en France est assez vain, car le problème est d’abord chez nous avant de venir d’ailleurs....



3. Ensuite, si on doit fermer des frontières pour raison sanitaire, il faudrait plutôt viser les grands flux, de surcroit incontrôlables, que sont nos frontières terrestres qui représentent 80% de nos entrées. De surcroit de pays souvent fortement infectés....l’Europe.



4. Au contraire, les frontières internationales hors UE sont bien plus faciles à contrôler( aéroports, ports), car sur des points d’entrées fixes, et sur des flux beaucoup plus petits ! Bref, on ferme ce que on devrait laisser ouvert et on ferme ce qui devrait être fermé...

5. Les frontières internationales sont d’autant plus sages qu’on peut exiger dans 100% des cas un test PCR négatif à l’embarquement et un test antigénique rapide négatif à l’arrivée. Avec deux tests on aura très très peu de trous dans la raquette.....



6. Grace aux efforts très importants de Groupe ADP, d'Air France et de la PAF, ces tests rapides sur les arrivées internationales hors UE existent dans 100% des cas depuis novembre. Et on y a rajouté un test PCR obligatoire au port d’embarquement étranger vers la France.



7. Si néanmoins vous voulez éviter les arrivées internationales hors UE en France, vous devez obtenir la même mesure sur tous les pays de l’UE, sinon les vols “via » permettent toutes les arrivées....



8. Comme chaque pays de l’UE a ses règles, fermer les arrivées internationales hors UE et laisser les arrivées UE autorisées, ca ne marche pas....C’est du bon sens, d’ou ma formule de « fausse bonne idée »



9. En clair, si vous voulez fermer les frontières, vous n’avez que deux options, soit fermer totalement la France y compris et même surtout voies terrestres, soit que l’Europe se ferme en même temps à l’extérieur en adoptant les mêmes règles...