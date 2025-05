Tourisme : le paiement fractionné gagne du terrain

le paiement fractionné s’impose comme un véritable facilitateur de projets. Il permet de voyager sans déséquilibrer son budget, dans une logique de consommation plus souple et plus anticipée

En matière de vacances, les Français ne renoncent pas à leurs envies, mais ils arbitrent différemment

Les’installe durablement dans les usages des Français. D’après le, ce mode de règlement est désormais utilisé de manière plus réfléchie, que ce soit pour des achats planifiés ou des imprévus. Dans ce cadre, le voyage devient le troisième poste de dépense réglé en plusieurs fois, cité par 32 % des utilisateurs., souligne que «». FLOA constate une, traduisant une adoption croissante.Les données récoltées illustrent cette dynamique : le montant moyen dépensé avec un paiement en plusieurs fois dans le secteur du tourisme est passé de 1 037 euros en 2024 à 1 130 euros en 2025, soit une augmentation de 9 %. Cette évolution confirme que les Français utilisent cet outil pourCertaines destinations apparaissent comme plus souvent financées par ce biais.. Ces choix traduisent une préférence pour des destinations accessibles et familières, tout en restant compatibles avec une logique de maîtrise budgétaire.Le. En juillet 2024, FLOA a enregistré un pic de réservations de +28 % par rapport à la moyenne annuelle. Parmi ces réservations, 62 % concernaient un départ dans les 30 jours. Ce phénomène indique que ce mode de paiement joue un rôle clé dans la concrétisation de projets de vacances de dernière minute.Partenaire de plusieurs enseignes du voyage, FLOA propose des. Ces outils répondent à une volonté croissante de consommer autrement, tout en préservant les envies de départ. Comme le résume Marc Lanvin : «».