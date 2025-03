Tourisme et sécurité de paiement : 72% des voyageurs privilégient…

Il ressort clairement de cette étude qu’il existe un problème de perception de la sécurité, ce qui rend plus difficile l'exécution de paiements en un clic. Les fuites de données largement médiatisées ont réduit la confiance des consommateurs et le secteur doit prendre des me-sures proactives pour rétablir la confiance. De nouvelles approches telles que la « tokenisa-tion » et les solutions de détection des fraudes utilisant des modèles formés spécifiquement sur les données liées à des achats de voyages peuvent réellement contribuer à rendre l’expérience de paiement plus sûre

Face à ces défis, les entreprises du voyage cherchent à renforcer la sécurité des paiements tout en facilitant les transactions. La «», qui remplace les données sensibles des cartes bancaires par des identifiants sécurisés, apparaît comme une solution essentielle. Elle permet deSelon Jean-Christophe Lacour , «».(SCA) dans le cadre de la directive DSP2 a également modifié les habitudes des voyageurs. Sid’entre eux jugent la(authentification à deux facteurs), près de ladéclarent avoirlorsqu’ils y ont été confrontés. Ce taux d’abandon est plus élevé que dans d’autres secteurs, incitant les entreprises à