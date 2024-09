La Banque nationale du Cambodge lance l'application Bakong Tourists

Dans les six prochains mois, les touristes auront la possibilité d'utiliser leur carte de paiement internationale pour recharger leur compte. Les utilisateurs de l'application Bakong Tourists auront une limite de dépenses quotidienne de 500 $, qui pourra être augmentée à 3 000 $ après une vérification d'identité, nécessitant une photo et une copie du passeport.



Depuis 2020, le Bakong est une méthode de paiement numérique et QR largement utilisée au Cambodge pour ceux disposant de comptes bancaires locaux. Cette plateforme digitale interbancaire innovante a valu à la Banque Nationale du Cambodge et à sa gouverneure, Chea Serey, une reconnaissance internationale dans le domaine bancaire.