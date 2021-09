Pourquoi souscrire à une assurance voyage touristique ?

Partir en voyage touristique à l’étranger s’annonce toujours passionnant. Au-delà de la découverte de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, un voyage à l’étranger comporte également des risques. Pour minimiser les risques et profiter de votre séjour en toute sérénité, optez pour une assurance voyage touristique.

Qu’est-ce qu’une assurance voyage touristique ?





Il s’agit d’une assurance composée d’un ensemble de garanties pour couvrir les éventuels incidents avant et pendant le voyage touristique de l’assuré. Une assurance voyage touristique permet de garantir le bénéficiaire en cas d’accidents corporels, de maladie, de dommages causés à un tiers, etc.



Souscrire à une assurance voyage touristique peut sauver votre finance des dépenses imprévues lors de vos déplacements à l’étranger.



Que couvre l’assurance voyage touristique ? Bien que l’assurance voyage touristique ne soit pas obligatoire, elle procure plus de sécurité et moins de stress pour mieux profiter des vacances à l’étranger.



Une assurance voyage couvre plusieurs garanties selon la formule choisie. À part la responsabilité civile, une assurance voyage touristique couvre également les frais médicaux et une assistance.



La responsabilité civile La garantie « responsabilité civile » prend en charge les dommages corporels et matériels provoqués par un incident.



Elle vous permet de payer la facturation causée à un tiers lors de vos déplacements. Comme le montant des dommages peut être très élevé à l’étranger, cette garantie s’annonce quasi obligatoire.



Les frais médicaux Dans le cas où vous subiriez des dégâts corporels, sachez qu’une assurance voyage touristique inclut également les frais médicaux et les frais d’hospitalisation.



Cela va vous épargner des surprises sur le montant des factures qui s’avère plus coûteux dans un autre pays.



L’assistance L’assistance concerne les différentes catégories de garanties en relation avec les déplacements en cas d’urgence. Voici quelques garanties d’assistance couvertes par une assurance voyage touristique :



● le transfert sanitaire,

● le rapatriement,

● l’annulation du billet,

● la location d’une voiture,

● la perte de bagages et de biens personnels,

● le remboursement des frais d’avocat,

● le retour prématuré à cause d’un accident d’un proche.



Les différents types d’assurance de voyage touristique plusieurs formules en fonction de vos besoins.



Chacune des formules comporte plusieurs types d’assurance :



● l’assurance des personnes,

● l’assurance des véhicules,

● l’assurance annulation de voyage,

● l’assurance bagages,

● l’assurance incendie,

● l’assurance protection juridique.



Pour connaître le type d’assurance idéale pour votre prochain voyage à l’étranger, vous pouvez visiter



Vous allez bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon votre budget, votre destination et vos besoins.

Auprès de qui souscrire ? Pour souscrire à une assurance de voyage touristique, plusieurs entités mettent leur expertise à votre disposition. Vous pouvez confier votre assurance voyage à :



● une agence de voyages,

● un organisme financier,

● un spécialiste de l’assurance voyage,

● quelques compagnies aériennes.



En bref, une assurance de voyage touristique va vous garantir paix et sécurité lors de votre prochain séjour à l’étranger. Prenez le temps de comparer les différentes offres sur le marché afin de dénicher la meilleure assurance répondant pleinement à vos attentes.



