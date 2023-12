Présence en ligne : les pros du tourisme s'en sortent mieux que la moyenne !

indispensable

"En comparaison avec les autres secteurs d’activité couverts par notre étude multisectorielle baptisée "Réussir sur le web", les professionnels du tourisme font figure d'exemplarité"

"Les professionnels du tourisme sont présents sur les réseaux incontournables et sont moins présents sur Linkedin et You Tube qui sont pourtant des canaux où ils pourraient y avoir des opportunités"

Le secteur a donc bien compris tout. Pour 95 % d’entre eux, être présents sur internet est "" ou "".explique Loïc Damilaville , Responsable des études à l'Afnic.Cette présence en ligne passe pour 77 % d’entre eux par un site web dédié - c’est 10 points de plus que dans l’étude globale et pour 69 % par le référencement sur une plateforme spécialisée (Booking.com, TripAdvisor, etc.), soit 3 fois plus que dans l’étude globale (21 %).Enfin, ils communiquent également pour 79 % d'entre eux sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.), un résultat juste en dessous de la tendance globale (82 %).ajoute Loïc Damilaville.