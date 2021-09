Prêt à vous envoler avec Etihad Airways ?

Bienvenue chez Etihad Airways. Depuis Abu Dhabi, nous desservons plus de 60 destinations au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Avec nos partenaires, notre réseau offre un accès à des centaines de destinations internationales en une seule réservation.

Rédigé par Etihad Airways [Contenu sponsorisé] le Mardi 21 Septembre 2021

Voyagez sans quarantaine à Abu Dhabi depuis le 5 septembre 5 septembre 2021, tous les clients peuvent voyager à Abu Dhabi sans avoir à se placer en quarantaine s'ils sont entièrement vaccinés contre le COVID-19.



Les passagers voyageant à destination d'Abu Dhabi et de Dubai (via Abu Dhabi) devront présenter un test PCR effectué 48 heures avant l'heure de départ de leur vol. Ils doivent également s'assurer de s'inscrire sur l’application



La vaccination n'est pas une condition d'entrée. S'ils transitent par Abu Dhabi vers d’autres destinations, les passagers continueront à avoir besoin d'un test avant le départ en fonction de leur destination finale et l'inscription à l'ICA n'est pas requise.

Etihad Airways au départ de la France



● Vol aller : départ Paris 13h20 – arrivée Abu Dhabi 22h45

● Vol retour : départ Abu Dhabi 7h50 – arrivée Paris 12h50



Le vol est opéré en Boeing 787-10 « Dreamliner » bi-classes (32 sièges en classe



Il permet les meilleures connexions en continuité vers le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et l’Océanie.

Avec nos partenaires aériens et le programme Train + Rail, nous proposons également des départs depuis 19 villes de province.

Transferts privé gratuits entre l’aéroport d’Abu Dhabi et Dubaï



Cette offre exclusive est disponible pour toute réservation faites avant le 31 octobre pour un voyage réalisé avant le 30 novembre 2021.

● Étape 1 : Réservez un vol à destination de Dubaï via Abu Dhabi pour vos clients avec Etihad Airways.

● Étape 2 : Réservez le transfert gratuit en voiture privée en remplissant le formulaire disponible



Soumettez le formulaire de réservation de transfert au moins 12 heures avant l’heure de départ du vol.

→ Vous devez effectuer une demande distincte pour chaque transfert du voyage.

→ Vous recevrez une confirmation lorsque la voiture avec chauffeur aura été réservée.

L’enregistrement accéléré avec « Verified to fly »

Veuillez soumettre tous vos documents lorsque vous avez reçu votre résultat de test PCR négatif.

Vous devez transmettre vos documents au plus tard six heures avant votre vol.

Une fois que vous avez l’agrément Verified to Fly, vous pouvez accéder directement aux comptoirs Verified to Fly à l’aéroport pour un enregistrement plus rapide et plus simple.



● Pour en savoir plus et obtenir l'agrément "Verified to Fly",

Les mesures sanitaires Etihad Wellness Le bien-être des clients sera toujours la priorité d'Etihad Airways.



Etihad Airways est la seule compagnie aérienne au monde à rendre obligatoire le test pour la COVID-19 avant chaque vol. Depuis août 2020, 100 % de ses clients ont été testés négatifs avant leur vol. Pour plus de tranquillité d'esprit, la compagnie inclus la Couverture COVID-19 dans chaque billet.



À travers un nettoyage en profondeur supplémentaire et des kits de bien-être gratuits à bord, ainsi qu'une équipe dédiée d'ambassadeurs du bien-être disponibles 24 h/24 et 7 j/7, Etihad Airways prend des mesures supplémentaires pour que vos clients se sentent bien et en sécurité lorsqu'ils voyagent.



● Pour en savoir plus sur les mesures mises en place,

Contacts France



Email : etihadfrance@etihad.ae

