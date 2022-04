Printemps 2022 : le nouveau baromètre à destination des professionnels du voyage

Mars 2020.

Après l’avènement d’Internet, les métiers du tourisme s’apprêtent-ils à franchir un nouveau cap, irréversible et conséquent ?

Fermeture des frontières internationales, arrêt total des voyages, avions à terre, confinement, activité touristique en suspens, patience et prudence., où en sommes-nous ? Que s’est-il passé depuis ?Nous l’avons déjà entendu, les voyageurs semblent avoir revu leurs habitudes de consommation, mais dans quelle mesure ? Quid du management des agences de voyages et des voyagistes dans une époque post-Covid ? Par ailleurs, les règles sanitaires ne sont pas encore tout à fait abolies… comment fait-on, en tant que professionnel du tourisme, pour s’adapter et proposer un service toujours plus qualitatif à sa clientèle ? Dans ce sondage rédigé en collaboration avec TourMag , nous souhaitons savoir comment les voyageurs appréhendent-ils leurs déplacements à l’étranger aujourd’hui. Ont-ils changé leurs habitudes dans la façon de réserver un voyage ? Se sentent-ils prêts à repartir dans une destination lointaine ou préfèrent-ils au contraire rester en France/en Europe ? Qu’en est-il des formalités administratives de voyage ? Il va sans dire que les documents de voyage ont changé en raison du Covid-19 et des restrictions sanitaires ; par ailleurs, ces changements sont en constante évolution. Comment s’y retrouver ? Les voyageurs font-ils appel à des agences spécialisées ?De leur côté, en quoi les professionnels du voyage ont-ils vu leur métier évoluer ? Que pensent-ils de ces évolutions de missions et sont-ils toujours épanouis dans leur profession ? Comment évaluent-ils leur charge mentale, est-ce que leurs connaissances et compétences ont évolué, ont-ils suivi des formations pour s’adapter à la situation, adopter les bons outils et répondre aux nouvelles attentes des voyageurs ? Comment se portent les catalogues de destinations des agences de voyages/voyagistes, et l’expérience que les équipes réservaient auparavant aux clients a-t-elle été naturellement modifiée ?