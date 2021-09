Prolongez l'été sur les îles bretonnes

A l’Ouest, toute !évoque à elle seule grand large, bol d’air iodé et cure d’embruns. Parcourez à pied ou à vélo cette île aux airs d’Irlande, tout en hautes falaises, landes de bruyères, prairies vertes… Les fameux moutons noirs y reviennent en pâture fin septembre. Une halte au Musée des Phares et Balises s’impose.Mais pour une expérience inoubliable, suivez: Guide conférencière et marin pêcheur, elle est incollable sur l’histoire et le langage des phares en mer d’Iroise. Assistez à l’allumage de ces sentinelles ; un feu d'artifice embrase l'horizon à la tombée de la nuit. Féérique, tout comme un petit tour sur Molène : l’île charme par ses ruelles et ses jardins bien entretenus et invite à lever le pied. Phoques, champs d’algues, rochers aux formes improbables…Découvrir l’archipel en sortie kayak est un must !