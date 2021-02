Psy du travail : quelles sont les conséquences de la covid-19 sur les consultations ?

Dans le même temps, il y a eu une diminution notable des conflits entre collègues et un deuxième motif d'appel concernant les conflits avec la hiérarchie. Dans un contexte de télétravail, crise sanitaire, ces éléments reflètent la réalité des Français en 2020.



Face à des nouvelles conditions de travail, les cadres ont montré aussi des difficultés à s'adapter à la situation, alors qu'ils ne représentaient en 2016 que 29% des appels, quatre ans plus tard, ils ont sollicité en masse les standards (38%).



42% des appels provenaient de stress et problématiques d’organisation du travail durant les périodes de confinement ( télétravail, surcharge, isolement, équilibre vie pro et perso…), alors que 38% des appels concernaient une anxiété globale liée à la crise du Covid-19.



L'épidémie est fortement impactante sur notre moral, quoi que nous en pensions.



En 2020, une très grande majorité des appelants ont dû être réorientés, après quelques consultations, auprès de personnes ressources au sein de l’entreprise ou à l’extérieur, comme les médecins traitants.



Le mal-être semble être profond, dans la société française, ce qui explique sans doute le tour de force du président de la République de ne pas vouloir imposer un nouveau confinement...