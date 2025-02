Puy du Fou : après une année historique, le parc accélère son expansion européenne !

Nous proposons un nouveau spectacle « L'épée du roi Arthur » créé en interne, comme tous les spectacles que nous proposons.Il puise dans le légendaire arthurien : l'histoire de l’épée Excalibur du roi Arthur et de ces chevaliers de la table ronde.Le spectacle met en œuvre des moyens considérables, avec des décors de plusieurs dizaines de tonnes qui se mettent en mouvement et de nombreuses surprises avec des effets spéciaux. Au Puy du Fou , la technologie n'est jamais montrée pour elle-même, elle est toujours au service d'une histoire, et donc d'une émotion.Autre nouveauté : la création d’un nouvel hôtel, « la Villa Gallo-Romaine », qui agrandira de 100 chambres une Villa Romaine déjà existante.Le Puy-du-Fou est un site chargé d'histoire et chargé d'ailleurs de traces archéologiques. En l'occurrence, nous avons pu rebâtir, quasiment à l'identique, cette rue romaine. Le décor est absolument somptueux, saisissant de réalisme.Il vous plonge dans un voyage dans le temps, dans une époque lointaine qui a un charme fou. Nous sommes dans les Gaules romaines, entre le IIe et le IIIe siècle après Jésus-Christ, l'architecture est vraiment très typique et chaleureuse.Cet hôtel sera le 7e ensemble de 100 chambres. Au total, nous aurons 700 chambres en 2025.A cela s’ajoute beaucoup d'améliorations de nos spectacles, de nos restaurants, etc.En Espagne, nous créons un nouveau spectacle « Le Tambour de la Liberté » qui s'inspire du « Dos de Mayo », une révolte contre Joseph Bonaparte le 2 mai 1808, lorsque les armées de l'empereur Napoléon entrent en Espagne pour envahir ce pays. Notre héroïne est une femme qui va mener la résistance contre l'envahisseur.C'est une histoire très émouvante, pleine de valeurs universelles qui transcendent les langues et les cultures et qui mettent en valeur l'héroïsme d'un peuple à travers ses protagonistes. Le spectacle sera présenté au public dès le 8 mars prochain, date de l’ouverture du Puy du Fou espagnol. Le Puy-du-Fou France ouvrira, lui, le 5 avril.