Pour son 45e anniversaire, le Puy du Fou s’offre une Nuit des Feux Follets

A la fois compétition internationale pour montrer trois sensibilités différentes dans l’approche du feu d’artifice, la Nuit des Feux Follets est aussi une façon pour le parc vendéen de faire le point sur l’avancement des technologies et puiser des idées pour ses prochaines présentations, tant en France qu’en Espagne.



Les 13 000 spectateurs réunis sur les gradins de la Cinéscénie ont pu exprimer leur impression en votant pour l’équipe la plus méritante, impressionnante, émouvante… via leur téléphone, tout comme le jury réuni autour de la journaliste Faustine Bollaert, du présentateur Cauet, de la future ex-directrice de Miss France, Sylvie Tellier, de Christophe Berthonneau et d’un invité très particulier, Arthur, jeune handicapé qui a accompli au Puy du Fou son rêve porté par l’association Le Petit Prince, être artificier d’un jour.