Les gaulois chrétiens en butte aux exactions du dictateur romain ont remplacé les lions et les gladiateurs dans le Colisée, mais le spectacle est tout aussi impressionnant entre combats, jeux du cirque, course de chars et grand final où la galère impériale est défaite par les radeaux gaulois.Triomphe de la chrétienté sur les païens. On retient surtout Nicolas de Villiers , président du Puy du Fou, compte sur cette revisite du spectacle des arènes et sur d’autres nouveautés pour effacer le plus rapidement possible deux années qui ont largement perturbé le fonctionnement et le modèle économique.2022 sera encore une année de transition pour retrouvercar les visiteurs étrangers (14% de la fréquentation en 2019) manqueront encore largement à l’appel.La bonne nouvelle est venue de l’accueil récent d’une délégation de 600 tour-opérateurs étrangers, présents à Nantes pour le Rendez-Vous en France, dont beaucoup ne connaissaient pas encore, ou suffisamment les offres du Puy du Fou.