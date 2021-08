Qatar Airways : Smaïl Boudjennah nommé directeur régional Europe de l'Ouest

Smaïl Boudjennah sera chargé de diriger l'équipe commerciale de la compagnie aérienne en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne et au Portugal, et sera basé au bureau parisien de Qatar Airways.



Smaïl Boudjennah a plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie du voyage, d’abord au sein d’Air France-KLM puis d’Etihad Airways. Il occupait précédemment le poste de directeur commercial et marketing pour la France d’Emirates.