Qatar Airways reprend ses vols vers Miami, Phuket et les Seychelles

Deux nouvelles destinations en décembre

Qatar Airways relance peu à peu son réseau international. En novembre et décembre, la compagnie reprendra ses vols vers Miami, Phuket et les Seychelles et desservira pour la première fois Luanda (Angola) et San Francisco.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 12 Novembre 2020

