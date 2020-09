Qu'est-ce que Flyneo, la nouvelle plateforme e-commerce à destination des petites ou moyennes compagnies aériennes ?

Alors que l'aérien connait la pire crise de son existence, Cirkwi leur vient en aide.



Le hub du content marketing touristique spécialisé dans la data a intégré Flyneo, la nouvelle plateforme e-commerce clé en main à destination des petites ou moyennes compagnies aériennes.



Conçu, par l'agence marketing et digitale Arnéo, le site est une solution tout-en-un économique et agile, qui comprend la création du site web et la maintenance des outils e-commerce et de content marketing.