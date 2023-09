Quartier Libre revient en force sur la Laponie suédoise en 2023/24

Le succès de la Laponie Suédoise Quartier Libre est déjà au rendez-vous pour cette nouvelle saison 2023/2024 qui démarre le 15 Décembre prochain avec une offre sur deux produits et une capacité aérienne doublée.

Rédigé par Quartier Libre le Lundi 4 Septembre 2023

Vol direct Paris et province sur Lulea Frédéric de Fournoux, Directeur du développement « Nous sommes très heureux de constater que la Laponie suédoise est encore au rendez-vous de la saison 2023/2024 et nos ventes ont déjà atteint un niveau très satisfaisant. Pour cette nouvelle saison, nous avons positionné deux avions avec des rotations toutes les semaines de mi-décembre à fin Mars.



Cette nouvelle saison est l’occasion de proposer deux produits toujours sous la forme d’un séjour multi-activités.



Le produit Immersion en Laponie suédoise, un séjour multi-activité en 8J/7N avec un vol direct au départ de Paris tous les vendredis du 15 décembre 2023 au 24 mars 2024.



Un deuxième produit Séjour au cœur de la Laponie suédoise avec un séjour multi-activité en 8J/7N avec également un vol direct de Paris où toutes les activités sont organisées à partir de notre hôtel de Piteå.



Pour cette nouvelle saison, nous avons positionné quelques dates de province avec Mulhouse, Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon, pour ce dernier sur les vacances scolaires de février.



Quartier Libre renforce sa production 2024 sur l’Europe du Nord et met l’accent sur des nouveautés.



Dans une optique de respect de l’environnement Quartier Libre développe une nouvelle gamme de voyage « Oxygène » avec des séjours plus respectueux de l’environnement où l’on prend le temps d’approfondir la découverte d’un lieu. Ces programmes seront proposés sur les destinations phares de Quartier Libre Irlande, Ecosse, Scandinavie, Islande.



Pour accompagner cette démarche, Quartier Libre vient de mettre en place une charte par laquelle ses guides s’engageront à sensibiliser les clients au respect de la nature lors de tous ses circuits.



N’attendez pas pour découvrir tous nos programmes et rendez-vous sur notre site où vous trouverez le détail de chacun d’eux. Ils sont accessibles 7/7 24/24 sur

Nous serons présents sur le prochain IFTM (stand H70) Nous aurons le plaisir de vous retrouver au prochain Iftm au cœur du Village des TO.



Stéphane Dossetto, Directeur Commercial : « C’est un moment que nous attendons avec beaucoup d’impatience car il est l’occasion de nous retrouver en prenant le temps d’échanger sur nos nouveaux projets. Nous vous y attendrons nombreux avec de belles surprises que nous vous dévoilerons un peu plus tard. Alors, bloquez les dates dans votre agenda » .



Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

