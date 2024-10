Que faire si votre vol est annulé ? Guide étape par étape

Une fois que vous êtes informé de l’annulation, contactez rapidement la compagnie aérienne pourqui s’offrent à vous. Adoptez une attitude polie, mais ferme et n’hésitez pas à poser des questions pour bien comprendre la situation. Voici les points clés à aborder avec eux :• les raisons précises de l’annulation et votre éligibilité à une indemnisation ;• lesdisponibles avec précisions sur l’itinéraire, la classe de réservation et les horaires ;• lessi vous décidez de ne pas voyager ;• la(hébergement, repas, transport) si vous êtes bloqué à l’aéroport en attendant un vol de remplacement.Les compagnies aériennes doivent fournir de la nourriture et des boissons en quantité suffisante pendant les retards importants. Pour vous protéger, exigez unede tous les accords et informations obtenus auprès de la compagnie aérienne. Conservez précieusement tous les documents liés à votre voyage, y compris :• les billets électroniques ;• les cartes d’embarquement ;• les confirmations de réservation ;• les reçus de dépenses et les communications avec la compagnie aérienne.Si vous n’êtes pas féru de négociation, Obtenez une indemnisation avec Air Indemnité pour sécuriser vos droits. Ceprend en charge la totalité du processus de réclamation à votre place.