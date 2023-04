Qui est DidaTravel, le futur concurrent de Misterfly ou CDS Groupe ?

Ce professionnel aguerri du voyage devra développer sa base actuelle de plus de 23 000 acheteurs BtoB. Dans les acheteurs se trouvent des agents de voyage, des voyagistes, OTA ou encore TMC.Ils fournissent déjà plus de 50 % de toutes les ventes mondiales en dehors de la région Asie-Pacifique,concentrant le coeur de l'activité traditionnelle de l'entreprise.Frank Wöller aura bien pour ambition de s'attaquer au marché... Français.Les autres pays de la zone ne sont pas exclus, mais seront sans doute moins prioritaires.Voici donc qu'un nouvel outsider à Misterfly, HotelBeds, Goelett (nouveau nom de CDS Group) ou encore Resaneo. DidaTravel est plus particulièrement un spécialiste de la distribution hôtelière, avec plus defournis par plus de 600 fournisseurs mondiaux, couvrant plus de 200 pays/régions.A la fin de l'année dernière, Elle a lancé son portail multi-GDS de réservation de vols BtoB, comprenant aussi les contenus NDC. DidaTravel propose ainsi les billets de plus de 500 compagnies aériennes desservant plus de 20 000 destinations dans le monde entier.L'entreprise fondée en 2012 a son siège à Shenzhen, en Chine.