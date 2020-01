REMONTEE COMPTABLE : RESANEO est connecté avec tous les back-offices gestion

Le sujet de la remontée comptable est très sensible et en bénéficier est, pour les agences de voyages, un confort doublé d’un réel gain de productivité. RESANEO en a bien conscience et dans l’optique d’offrir le maximum de services à ses clients, la centrale est désormais connectée aux principaux back-offices de gestion. Avec la mise en place de la connectivité sur Infosup ce mois, tous les clients de RESANEO peuvent désormais profiter de la remonté des messages comptables. Tous les back-offices ayant des modes de fonctionnement différents RESANEO conseille aux agences de se rapprocher de leurs partenaires de gestion pour procéder à la mise en œuvre.

Rédigé par Resaneo le Lundi 27 Janvier 2020

Un service indispensable RESANEO n’a qu’un objectif : La qualité de service. La centrale de réservation se revendique depuis sa création comme l’expert du transport. Même si offrir aux agences de voyage l’intégralité de l’offre aérienne du marché, la présenter avec ses branded fares et assurer l’après vente sont des atouts indéniables, il existe un service indispensable attendu par les professionnels : La remontée des messages comptables.

De nombreux fournisseurs à fédérer autour d’un objectif commun Dans le monde des back-offices dédiés aux professionnels du tourisme, il existe de nombreux acteurs qui possèdent leurs propres spécificités.

La gageure pour les équipes de RESANEO et de SPEEDMEDIA a été de travailler avec tous les différents acteurs afin d’obtenir le résultat attendu, à savoir, permettre aux agences une remontée comptable telle qu’elles l’utilisent avec leurs autres fournisseurs, tels que les TO par exemple.

Un réel gain de productivité allié à la limitation du risque d’erreur Procéder à l’intégration automatique des messages de RESANEO et affecter les billets émis font partie des pré-requis dans la liste des besoins indispensables pour les agents de voyages.

« L’automatisation de la remontée comptable RESANEO dans leur back-office permet aux agences d’éviter une double saisie, les risques d’erreurs inhérents et de gagner du temps dans l’acte de vente. » précise Jean-Pol Leclercq, directeur des ventes chez RESANEO



Il ajoute « Les partenaires avec lesquels nous collaborons couvrent plus de 80 % de nos clients. Il s’agit principalement de IGAT9, MB3M, ABC Informatique, Sigma et ViaXoft avec lesquels nous travaillons depuis quelques temps déjà et les outils d’Infosup qui viennent d’être mis en production ce mois. Il reste quelques solutions avec lesquelles nous ne pourrons mettre en place ce service pour des raisons purement pratiques dues à leur confidentialité».



En résumé, les agences utilisatrices demandent l’activation de la remontée comptable à RESANEO ou à leur prestataire de gestion. Ces derniers font le nécessaire et informent les agences sitôt le tout opérationnel.



Avec certains prestataires, un mémorandum est envoyé à chaque agence qui demandera l’activation de la remontée. Il comprend, entre autres, toutes les informations utiles au paramétrage du fournisseur et à l’exploitation du message.



Contact Jean-Pol Leclercq

Directeur des ventes RESANEO

jpl@resaneo.com



Directeur des ventes RESANEO

