RESANEO présente sa nouvelle identité visuelle

Un nouveau logo ce n’est pas seulement le changement d’une identité visuelle, c’est avant tout le moyen de commencer à raconter une nouvelle histoire, d’accompagner une évolution et de le faire savoir. Avec la mise en place de son nouveau logo RESANEO fait évoluer toute sa charte graphique. Et c’est un moyen de présenter à tous ses clients une nouvelle manière de travailler avec eux. Certes, la centrale de réservation ne fait pas sa révolution, puisqu’elle continue de travailler avec les agences de voyage, mais son évolution, en leur apportant de nouvelles garanties dans un nouvel environnement.

Rédigé par Resaneo le Lundi 6 Juillet 2020

Se réinventer pour faire face à une nouvelle réalité La période que nous traversons avec toute la profession est très compliquée, c’est un doux euphémisme, et les équipes de Resaneo répondent présent. Nos clients dans leur grande majorité ont bien compris que nous faisions tout ce qui était en notre pouvoir afin de les aider du mieux possible.



Parallèlement, il a été décidé de mettre en place une nouvelle identité visuelle pour marquer un nouveau départ.

L’idée force est de proposer les services de Resaneo dans un environnement toujours plus fonctionnel sans pour autant perturber les utilisateurs. Une gageure pour SpeedMedia mais une réussite si l’on en croit les premiers retours des vendeurs.

Des billets modifiables et une assurance pour répondre aux craintes des clients Fort de son contact direct et quotidien avec les vendeurs, Resaneo a bien conscience du besoin du voyageur d’être davantage rassuré.

Le choix de distribuer des nouvelles offres qui, en plus des garanties proposées habituellement intègrent des couvertures spécifiques en cas de nouvelle épidémie ou pandémie, s’est naturellement imposé.

La garantie annulation couvre les risques de frontière fermée et de voyage rendu impossible même si les vols sont toujours opérés.

La multirisques comprend la prise en charge médicale et l’éventuel rapatriement en cas de problème à destination.

Ces nouvelles garanties sont proposées à partir de 15€.



En plus des assurances, les tarifs Smart et Vip permettent une plus grande souplesse.

Ils font partie des branded Fares que Resaneo propose depuis deux ans et sans cesse améliorés afin de coller aux réalités du marché.

Les trois gammes de prix et leurs spécificités • Classic : Un billet pour lequel les conditions de la compagnie s’appliquent et sur lequel on peut adjoindre le choix du siège et des bagages. Avec cette offre de base, vous faites le choix du prix, mais vous ne pourrez modifier vos billets au-delà des conditions du transporteur qui, bien souvent, n’autorisent en temps normal ni remboursement ni report sur les tarifs les plus bas.



• SMART : La modification des dates demandées à plus de 72h du premier départ sur la même compagnie est possible. La différence tarifaire constatée sur le site de RESANEO sera appliquée.



• VIP : Il comprend les mêmes services que le SMART avec en plus la possibilité de modifier l’itinéraire. Seule la différence tarifaire constatée sur le site de RESANEO sera appliquée.



Cela facilite grandement la vie des agences qui peuvent calculer par elles-mêmes et très simplement les frais de modification.



A très bientôt sur



#JustReBookIt

