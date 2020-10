RIU Hotels & Resorts lance un nouveau site B2B

La chaîne hôtelière RIU Hotels & Resorts vient de présenter RIU Pro, sonCe nouvel outil intègre le site utilisé pour le programme de, l’accès à la base de données et la banque d’images du système Riu Brand Center, ainsi que toutes les informations, actualités et nouveautés de RIU utiles aux agents de voyage.L’agent peut ainsi entrer sur www.riupro.com et saisir ses informations de connexion habituelles pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités et nouveautés.L’arrêt imposé par la pandémie de Covid-19 a été mis à profit pour finaliser ce projet.