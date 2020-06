RIU Hotels ouvre progressivement tous ses hôtels en Espagne

Après l'arrêt de ses activités suite à la crise liée au Covid-19, RIU Hotels reprend progressivement ses activités.



En Espagne, la chaîne a prévu de rouvrir 15 hôtels dans toutes les destinations où elle est déjà présente, à savoir : Madrid, Majorque, Formentera, Cadix, Malaga, Grande Canarie, Tenerife, Fuerteventura et Lanzarote.



Les ouvertures auront lieu entre le lundi 15 juin et la première semaine de juillet. RIU a mis en place comme l'ensemble des acteurs du secteur des protocoles de sécurité et d’hygiène.