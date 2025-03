Regent Seven Seas Cruises dévoile l’édition Europe 2025 : jusqu'à 45% de réduction sur les voyages ultra-luxueux

Regent Seven Seas Cruises est fière de proposer une gamme variée d'excursions à terre qui répondent à tous les intérêts et à tous les désirs. Des expériences captivantes attendent les hôtes dans les principales destinations :



► Ephèse, Turquie : un voyage dans le temps

Éphèse est l'une des villes antiques les mieux préservées au monde, offrant une fenêtre sur la grandeur de l'Empire romain. Les visiteurs peuvent choisir parmi plusieurs excursions passionnantes :



● Plongez dans les trésors d'Éphèse : cette visite complète permet aux visiteurs d'explorer les sites les plus célèbres de la ville, y compris le temple d'Artémis, l'une des sept merveilles du monde antique.

● Priène, Milet et Didyma - Sites antiques : cette excursion propose un voyage à travers trois villes historiques, avec le temple d'Athéna, un vaste théâtre grec du IVe siècle avant J.-C. et les thermes romains de Faustine. La journée est complétée par un déjeuner de spécialités turques.



► Livourne (Toscane), Italie : un avant-goût de la Dolce Vita



La Toscane offre un mélange parfait d'art, d'histoire et de délices culinaires. Les excursions à terre du Regent's dans cette région incluent :



● Collines de Lucques et dégustation de vin : les hôtes peuvent se délecter d'une sublime excursion à travers les collines ondulantes et les magnifiques vallées de la campagne toscane, qui se termine par une visite de Lucques et une dégustation de vin dans une cave locale.

● Explorez Florence comme un habitant : cette expérience unique permet aux visiteurs de se mêler aux habitants sur les marchés populaires, de goûter aux délices florentins et d'explorer le quartier moins commercial de l'Oltrarno.



► Amsterdam, Pays-Bas : canaux, culture et campagne



La capitale néerlandaise offre un mélange parfait de charme urbain et de beauté rurale :



● Les voies navigables d'Amsterdam - Croisière sur les canaux : les visiteurs peuvent glisser à travers la « Venise du Nord » dans un bateau de canal au toit de verre, découvrant les 70 îles, les 60 miles de canaux et les 1 000 ponts de la ville.

● Amsterdam et le musée Van Gogh : les amateurs d'art peuvent se plonger dans la beauté artistique et la sombre mystique de Van Gogh lors d'une visite audioguidée du musée consacré à sa vie et à son œuvre.