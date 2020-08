Région Sud : un premier bilan optimiste pour l'été 2020 des chiffres qui remontent

La Région Sud annonce une fréquentation française en hausse en juillet et jusqu'à mi-août. Toutefois les clientèles étrangères font comme prévu défaut.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 24 Août 2020

Le Comité Régional du Tourisme de la Région Sud a dressé un premier bilan de la fréquentation touristique cet été.



Entre le 1er juillet et le 12 août, la fréquentation française de la région s'affiche en progression de 23% par rapport à 2019.



Cette clientèle était principalement originaire de quatre régions : Île-deFrance (35%), Auvergne-Rhône-Alpes (21%), Hauts-de-France (10%) et Occitanie (7%). " Lors du pont du 14 juillet, nous avons observé que les clientèles de proximité étaient présentes à des niveaux très supérieurs à ceux de l’année dernière. Le dernier week-end de juillet et les 2 premières semaines d’août ont confirmé ces niveaux de fréquentation élevés " précise un communiqué de presse.



La clientèle internationale, la plus contributrice à l'économie, marque quant à elle un important retrait : -38% par rapport à 2019 (Source : Flux Vision Tourisme au 12 août 2020) .

Zoom sur l'hôtellerie Depuis le début de l’année, après deux mois positifs (janvier et février), les taux d’occupation dans l'hôtellerie se sont effondrés avec le confinement pour atteindre -63 points en avril et -62 points en mai.



La reprise de juin s’est accélérée en juillet, mais les taux d’occupation de juillet accusaient encore un retard de -20 points par rapport à celui de 2019. De janvier à juillet, les hôtels de la région comptent encore un retard cumulé de -34 points.



Le mois d’août renoue avec des niveaux élevés de fréquentation ! Ainsi, entre le 1er et le 16 août, et pour la première fois depuis six mois, le taux d’occupation des hôtels de la région était supérieur à celui de l’année dernière à la même période. Il s’élevait à 87,8%, soit +0.5 point. (Source : MKG au 16 août 2020).



Ces bons résultats de fréquentation doivent toutefois être nuancés. En effet, malgré des taux d’occupation légèrement supérieurs à l’année dernière début août, les prix moyens restent toujours très en dessous des niveaux de 2019, avec une évolution de -18% pour le prix moyen global région Sud.

A noter que la Région Sud a lancé la deuxième phase de sa grande campagne de communication le 17 août. Elle se déroulera jusqu'au 6 septembre. L'opération comprend notamment la diffusion de 170 spots TV sur les grandes chaînes (TF1, France2, France3, arte, C8...)

