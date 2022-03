Appli mobile TourMaG



Région d’Aichi (Japon) : des temples splendides à découvrir

La région d’Aichi-Nagoya compte près de 7900 temples et sanctuaires. En voyageant dans cette partie du Japon, vous pourrez donc découvrir beaucoup de sites religieux historiques. Petit tour d’horizon des visites à ne pas manquer !

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Jeudi 3 Mars 2022

La religion japonaise au quotidien Avant de partir à la découverte des principaux temples de la région d’Aichi, il convient de rappeler l’influence de la religion dans la vie quotidienne au Japon.



Les temples bouddhistes et les sanctuaires shintoïstes jouent en effet un rôle essentiel dans la vie de la communauté puisqu’on y célèbre de nombreuses fêtes toute l’année.



Par ailleurs, les temples et sanctuaires, loin d’être délaissés, sont intégrés dans le tissu urbain et comptent un grand nombre de commerces et restaurants à proximité.



Temple Osu Kannon Situé au cœur de Nagoya, la capitale de la région d’Aichi, le temple Osu Kannon se trouve à quelques kilomètres au Sud du château de Nagoya.



Pour accéder à ce temple, vous passerez devant le centre commercial d’Osu qui compte environ 1200 boutiques et restaurants. Une halte agréable pour faire quelques emplettes.



A l’origine le temple Osu Kannon était un sanctuaire shinto fondé en 1324. Déplacé en 1612 au pied du château, il devient rapidement l’épicentre de Nagoya puisque toute la ville se construit progressivement autour du temple. Ne manquez pas le marché animé qui se tient dans l’enceinte du temple chaque 18 et 28 du mois (vente de kimonos, poterie, artisanat etc).



Temple Bansho-Ji Non loin du temple Osu Kannon, le temple Bansho-Ji, fondé en 1540, est riche d’un patrimoine historique important en lien avec les familles des daimyos (gouverneurs) Oda et Tokugawa. Ce temple abrite aussi des poupées karakuri. Entièrement mécaniques, et conçues par une grande famille d’artisans de Nagoya en 1994, elles représentent les grands moments de la vie du daimyo Nobunaga à travers des petites scènettes, de 10h à 18h, toutes les 2h.



A 10 minutes à pied du temple, au parc Shirakawa, le très interactif musée des sciences ainsi que le musée d’art, sont deux visites incontournables de Nagoya. Réputé pour sa riche collection, le musée d’art abrite une collection de 5 000 œuvres d'artistes japonais contemporains mais aussi des tableaux d’artistes mondialement connus comme Marc Chagall, Modigliani ou encore Frida Kahlo.



Sanctuaire Wakamiya Hachiman A l’est du parc Shirakawa, le sanctuaire Wakamiya Hachiman, construit dans les années 1600, est lié aux arts militaires d’où son rôle ancestral de gardien de la ville.



Ce sanctuaire est également célèbre pour son festival à la mi-mai. Parmi les festivités, le défilé des poupées karakuri est un des moments les plus marquants.



Le Temple Toyokawa Inari (ou Toyokawa Kaku Myogonji ) A environ 1h de route, au Sud-est de Nagoya, la ville de Toyokawa abrite le temple Toyokawa Inari fondé en 1441.



Il est dédié à Inari, la divinité Shinto de la prospérité et du bonheur ; le renard est considéré comme son messager d’où le millier de statues de renards tout autour du sanctuaire. Parmi les Japonais venus se recueillir dans ce temple, trois guerriers célèbres de la région d’Aichi (Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu) sont venus y prier après être rentré victorieux de leurs combats.



Pour accéder au temple, vous devrez emprunter la promenade Monzen. Tout au long de votre balade, vous passerez devant des boutiques de souvenirs et des échoppes proposant des spécialités locales. Le plat le plus populaire est l'inarizushi : du riz vinaigré fourré dans un fin sachet de tofu frit.





