Remboursements : IATA ne bouge pas d’un IOTA…

Non, décidément, IATA ne changera pas d’un Iota vis-à-vis des agences de voyages.



Une situation qui devient insupportable car beaucoup de distributeurs ont aujourd’hui une véritable épée de Damoclès au dessus de la tête.



Cet été, les Français ne voyageront pas beaucoup. Il n'abandonneront pas leur pénates, au grand dam des transporteurs.



La SNCF a dû rengainer de façon significative son offre estivale et les compagnies aériennes, face au manque d’appétence de nos compatriotes pour les airs, ont aussi révisé à la baisse leur prétentions.



Mais pas toutes, m'explique ce spécialiste qui se plaint des prix hallucinants pratiqués par certaines. Celles-là se sont contentées purement et simplement de faire un copier-coller du Yield management des années précédentes…



On aurait bien aimé faire comme si le Covid-19 n’avais jamais existé. Hélas, cela n’est pas possible. Et comme il faut vivre avec son temps, les techos du pricing vont être ramenés à la dure réalité des choses…



Bref, les tarifs aériens sont en chute libre. Normal, la demande est aux abonnés absents. Et par conséquent les clients ne partiront pas.

Mais il y a des dommages collatéraux à cette situation, car les distributeurs peuvent difficilement caser leurs A-valoirs.