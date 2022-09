Appli mobile TourMaG



Rencontrez l’équipe de Travel-Insight sur le Village des Influenceurs lors du salon IFTM Top Resa 2022 !

Cette année encore, Travel-Insight, l’agence spécialisée dans le tourisme d’affaires et du loisir, revient à l’IFTM avec son stand du Village des Influenceurs. Un temps privilégié pour rencontrer l’agence, pouvoir échanger avec son équipe et bénéficier d’un rendez-vous personnalisé pour parler de vos problématiques en profondeur.

Rédigé par Travel-Insight le Mercredi 7 Septembre 2022

L’IFTM, un évènement incontournable pour échanger en one-to-one avec Travel-Insight sur vos besoins



Pendant 3 jours, l’équipe se tient prête pour répondre à vos questions, sur le stand ou lors de



Pendant ce temps privilégié, vous pourrez échanger sur vos objectifs à atteindre afin de pouvoir établir avec Travel-Insight les meilleures solutions de communication à adopter selon votre cible et vos besoins.

L’agence de communication Travel-Insight revient du 20 au 22 septembre 2022 sur le salon de l’IFTM avec son stand du Village des Influenceurs.Pendant 3 jours, l’équipe se tient prête pour répondre à vos questions, sur le stand ou lors de rendez-vous personnalisés de 30 min avec un membre de l’équipe.Pendant ce temps privilégié, vous pourrez échanger sur vos objectifs à atteindre afin de pouvoir établir avec Travel-Insight les meilleures solutions de communication à adopter selon votre cible et vos besoins.

Travel-Insight : des pôles d’expertise qui se renforcent et se diversifient Travel-Insight possède plusieurs pôles d’expertise, pilotés par des collaborateurs spécialistes dans leurs domaines, passionnés et à l’écoute de leurs clients, qui vous garantissent le succès d’une communication ciblée en France ou en Europe :



● Le pôle Social Media, qui vous accompagne dans la visibilité de votre marque et dans la créativité de vos contenus sur les réseaux sociaux (stratégie digitale, création de contenus, campagnes publicitaires, opérations spéciales…)



● Le pôle Vidéo/Photographie pour vous aider à transmettre un message, une idée, une émotion (storytelling, captation, montage…)



● Le pôle Relations Influenceurs, pour booster votre communication digitale (campagnes d’influenceurs, reportages, événements, voyages…)



● Le pôle Web qui vous propose un accompagnement complet, de la simple élaboration de votre idée à sa concrétisation (création de sites web, SEO, newsletters…)



● Le pôle Relations Presse qui diffuse votre message au bon moment, aux médias ciblés avec qui Travel-Insight a une relation de confiance, et qui ont une vraie crédibilité (stratégies presse, communiqués et voyages de presse, partenariats…)



● Le pôle Trade Marketing pour vous accompagner dans vos démarches commerciales pour gagner en notoriété auprès des pros, partager vos arguments de vente et accroître votre chiffre d’affaires (Marketing digital B2B, workshop, formations, eductours…)



● Le pôle Événementiel vous accompagne dans la création d’évènements d’exception, pour refléter au mieux votre personnalité et vous faire profiter de moments privilégiés et inoubliables avec votre cible. Workshops, soirées B2B, soirées à thèmes, l’imagination de Travel-Insight est infinie !



● Le pôle Branding vous aide à définir ou redéfinir votre identité de marque. De la création de marque à votre identité visuelle et son déploiement graphique, Travel-Insight vous accompagne en dessinant votre marque pour en garantir son succès.



Travel-Insight, une histoire qui dure depuis 6 ans, avec des valeurs fortes Implantée depuis 6 ans dans le paysage du tourisme, Travel-Insight est aujourd’hui une référence dans l’accompagnement des acteurs du tourisme. Plus d’une cinquantaine d’entreprises de l’industrie touristique lui ont fait confiance, dont notamment le salon de l’IFTM, la République Dominicaine, Paradiski, Les Entreprises du Voyage, Visages du Monde, le SETO, APST, AFTM, Wyndham Resorts, Côte d’Or tourisme, l’Allemagne, Vente-Privée, Verychic, Vedettes de Paris, les Maisons du Voyage, Azureva, Chapka Assurance, Salaun Holidays, Subocea, Orléans Val de Loire tourisme, SNCF, Oui SNCF, Interrail, Misterfly, Marco Vasco, et bien d’autres encore.



Travel-Insight, agence à taille humaine, est portée par des valeurs fortes. La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.



L’ambition de l’agence est de continuer à être l’une des agences de communication leader sur le secteur du tourisme, de garder la confiance de l’industrie, de continuer à travailler sur-mesure avec chaque marque et destination et de leur apporter le soutien dont elles ont besoin.



La Relation Influenceur, au cœur de l’identité de Travel-Insight



L’année 2022 marquera la quatrième édition du



Un temps d’échange idéal pour discuter affaires et en connaître davantage sur les services de ces professionnels. À l’occasion de l’IFTM, cet espace dédié à la rencontre des experts des réseaux sociaux est propice à des échanges fructueux, pour réaliser des opérations réellement impactantes.

Comme chaque année depuis quatre ans, vous pourrez retrouver sur le Village des Influenceurs l’équipe de Travel-Insight ainsi que de nombreux créateurs de contenus qui pourront répondre à vos questions lors de rendez-vous privilégiés.L’année 2022 marquera la quatrième édition du Village des Influenceurs , le premier workshop inversé du secteur du tourisme, un format exclusif en France. En 2021, ce sont environ 560 rendez-vous qui se sont déroulés. Cette année, 10 influenceurs seront présents chaque jour sur le Village pour recevoir des marques en rendez-vous, durant des créneaux de 30 minutes, de 10h à 17h.Un temps d’échange idéal pour discuter affaires et en connaître davantage sur les services de ces professionnels. À l’occasion de l’IFTM, cet espace dédié à la rencontre des experts des réseaux sociaux est propice à des échanges fructueux, pour réaliser des opérations réellement impactantes.

Qui sont les influenceurs présents ? ● Le mardi 20 septembre seront présents : Les Bestjobers, Bruno Maltor, Découvrir ensemble, Jérémy Koh Lanta, Jonathan Bertin, La_poze, Les moonwalkers, Mademoiselle Voyage, Nos Curieux Voyageurs, Poussine ;



● Le mercredi 21 septembre : Anaïs Da Silva, BonjourDarling, CindyPoum, Foodgasm, Goldie Blondie, Joowbar, L’œil d’Eos, Lola Rossi, Monsieur Kool, Paris Explorer, Jules Trass et Agatha Trass ;



● Le jeudi 22 septembre : Enmodemel, Girlborntotravel, Leadorablee, Leajplf, Limitlesssecrets, Marina de S, Northernelg, ParisGrenoble, Pinketcetera, The Blonde Hills.



● L’équipe de Travel-Insight tout au long de ses 3 jours de salon de l’IFTM Top Résa 2022.



Le Village des Influenceurs : un concept qui a fait ses preuves avec des prises de rendez-vous simplifiées



Sous chaque profil, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le calendrier disposé à cet effet.



Choisissez la date et l’horaire disponible qui vous conviennent, puis cliquez sur “Prendre rendez-vous”. En créant un profil utilisateur, vous pourrez alors retrouver la liste de vos rendez-vous confirmés.

Sur cette page , vous pouvez visiter les profils de tous les influenceurs qui seront présents sur le Village. Présentation de leur parcours, taille de leurs communautés sur chaque réseaux sociaux : plusieurs éléments vous permettront de choisir les influenceurs qui vous intéressent.Sous chaque profil, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le calendrier disposé à cet effet.Choisissez la date et l’horaire disponible qui vous conviennent, puis cliquez sur “Prendre rendez-vous”. En créant un profil utilisateur, vous pourrez alors retrouver la liste de vos rendez-vous confirmés.

La Fête au Village ! Pour sa 4e édition, le Village des Influenceurs se place sous le signe de la convivialité, avec une ambiance de “Fête au Village” ! Tous les soirs, de 17h à 19h, l’apéritif, les guirlandes, la machine à bulles et le fond musical plongeront le village dans une ambiance festive. Venez prendre part à la fête et partager avec l’équipe de Travel-Insight un verre !



Un programme festif et haut en couleur vous attend, avec notamment :



● Mardi 20 septembre

• 12 h 30 : Cocktail EuropAssistance

• 18 h : Cocktail Visa Mundi



● Mercredi 21 septembre

• 12 h 30 : Cocktail Office du Tourisme de Croatie

• 18 h : Cocktail Travel-Insight

Vous ne pouvez pas attendre l’IFTM Top Resa 2022 pour discuter avec Travel-Insight ? Contactez l’agence ici !



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82.



01.84.25.56.82.

