René-Marc Chikli (SETO) : "nous allons naviguer à vue" au moins jusqu'au 15 juin

" La confirmation d'une ouverture européenne au 15 juin est une bonne nouvelle pour l'outgoing et l'incoming. Mais il y aura d'autres accords avant à l'image de l'Espagne et de l'Italie" prédit René-Marc Chikli, président du SETO au lendemain des annonces d'Edouard Philippe, concernant la phase de 2 du plan de déconfiement.



" Quand on voit ce que vient d'annoncer la Grèce, nous savons que nous allons naviguer à vue au moins jusqu'à cette date" ajoute-t-il.



La Grèce qui avait annoncé l'ouverture de son pays aux touristes à partir du 1er Juillet, vient d'annoncer que ses aéroports pourront accueillir les voyageurs sans quarantaine en provenance de 29 pays* dès le 15 juin. Sauf que la France, l'Italie, et l'Espagne ne figurent pas dans cette liste qui pourrait faire l'objet d'une révision le 1er juillet.



L'autre changement de cap concerne les DOM-TOM qui maintiennent pour l'heure une quartorzaine améliorée incompatible avec les vacances. "Quand vous avez du trafic affinitaire, je ne sais pas comment vous allez faire la différence avec des touristes" constate le président du SETO.