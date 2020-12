Renouveler un visa étudiant pour prolonger un séjour en Australie

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Vous vous demandez comment renouveler un visa étudiant pour l'Australie ? Cet article explique clairement la démarche à suivre pour réussir la procédure.

Rédigé par Roland Affo [Contenu sponsorisé] le Vendredi 4 Décembre 2020

Comment renouveler un visa étudiant pour l'Australie ? Après un premier séjour abouti, de nombreuses raisons peuvent motiver à vouloir renouveler un visa étudiant pour l'Australie.



Cependant, les procédures pour y arriver ne sont pas toujours évidentes et il peut être assez délicat de se retrouver entre les différentes possibilités qui s'offrent.



Cet article expose de façon concise les conditions et la procédure à suivre, pour qui envisage renouveler un visa étudiant pour l'Australie.



Le visa étudiant pour l'Australie, c’est quoi ?

Un visa est une attestation officielle décernée par la législation d'un Etat, pour certifier qu'un étranger a bien le droit de séjourner ou de mener un certain nombre d'activités spécifiques sur son territoire.



Le visa sert donc à garantir aux migrants, étudiants, travailleurs ou touristes étrangers, le droit d'entrer et de rester légalement dans un pays, sous certaines conditions.



Les différents types de visa australien pour un étudiant

Différents types de visa sont décernés aux étrangers qui prévoient de séjourner en Australie. Le type de visa décerné, détermine en l'occurrence, la durée et les conditions du séjour dans le pays.



Chaque visa est adapté à un profil type de visiteur. Pour un étudiant, notamment, plusieurs options de visa sont possibles, avec entre autres :



• Le Student Visa ;

• Le Tourist Visa ;

• Le Working Holiday Visa.



Le Tourist Visa est un visa touristique qui laisse au postulant la possibilité d'étudier pour une durée maximale de 3 mois.



Quant au Working Holiday Visa, il est normalement destiné aux touristes qui désirent faire un long séjour en Australie tout en travaillant pour financer leur séjour. Cependant, ce visa offre aussi la possibilité d'étudier pour une durée maximum de 4 mois.



Enfin, le Student Visa encore appelé visa étudiant est l'option à considérer pour ceux qui désirent faire de longues études. Ce Visa est décerné pour les postulants qui veulent étudier pour une durée de 3 mois minimum.



Les possibilités du visa étudiant en Australie

Le Student Visa ou encore visa étudiant permet d'étudier quel que soit l'âge ou le cursus scolaire, dans un établissement Australien, à condition d'avoir été accepté dans ledit établissement.



Il offre à celui qui le détient la garantie de séjourner en Australie durant toute la durée de ses études, et 90 jours après la fin de celles-ci. Au cours de cette période, l'étudiant a la possibilité de travailler jusqu'à 40 heures tous les quinze jours, en dehors de ses heures de cours.



Cette dernière limitation de s'applique pas pendant les vacances où l'étudiant peut travailler autant qu'il le désire.



Est-il possible de renouveler un visa étudiant pour l'Australie ?



La date d'expiration dans le cas du visa étudiant australien, se calcule en ajoutant 90 jours à la date de fin des études.



Les conditions d'attribution du visa étudiant

Le visa étudiant est attribué sur la base d'un certain nombre de critères. Le postulant à ce type de visa doit répondre à ces critères pour espérer décrocher ou renouveler un visa étudiant pour l'Australie.



Entre autres, il faut notamment s'assurer que la durée des études est supérieure à trois mois et qu'il s'agit de cours intensifs. Autrement, le mieux est de postuler soit pour un visa touristique, soit pour un Working Holiday Visa.



Une fois la durée des études déterminée, le postulant au visa étudiant doit souscrire à une assurance maladie pour étudiants étrangers en Australie, en l'occurrence l'Overseas Student Health Cover.



La troisième démarche consiste à s'assurer d'être accepté dans un établissement accrédité par l'État australien pour l'accueil des étudiants étrangers (CRICOS Accredited).



L'établissement est tenu de fournir à l'étudiant une lettre d'acceptation, nécessaire pour la constitution du dossier de demande de visa.



Ensuite, le postulant doit pouvoir justifier des ressources nécessaires à la durée de son séjour en Australie. Il s'agit notamment de montrer qu'il possède les moyens nécessaires pour :



• Payer son billet d'avion aller-retour ;

• Solder dûment sa scolarité ;

• Couvrir financièrement ses besoins de base.



Enfin, il s'agira de préparer les frais pour la demande ou



Les conditions pour renouveler un visa étudiant pour l'Australie

À l'approche de l'expiration d'un premier visa étudiant, il est possible de renouveler ledit visa pour prolonger le séjour en Australie à condition que celui ne porte pas la mention « Further Stay Restricted ».



Cette mention est une condition légale qui empêche le renouvellement du visa. Cette condition s'applique dans certains cas spécifiques, notamment :



• Lorsque la durée des cours au cours du premier visa est inférieure à 10 mois ;

• Lorsque l'étudiant n'a pas respecté certaines dispositions légales lors de son premier séjour.



Pour en savoir plus sur la mention « Further Stay Restricted » et les conditions d'application,



Au cas où la mention « Further Stay Restricted » ne figure pas sur le visa, le postulant doit remplir toutes les conditions de demande de visa, pour se voir attribuer ou renouveler un visa étudiant pour l'Australie.



En l'occurrence, il doit avoir l'intention de continuer de nouvelles études pour prolonger son séjour.



Une fois les conditions remplies, la demande de renouvellement se fait sur la plateforme du Département Australien de l'immigration.

Comme tous les visas, le visa étudiant australien possède une date d'expiration, au-delà de laquelle, le détenteur du visa ne peut plus continuer légalement son séjour.La date d'expiration dans le cas du visa étudiant australien, se calcule en ajoutant 90 jours à la date de fin des études.Le visa étudiant est attribué sur la base d'un certain nombre de critères. Le postulant à ce type de visa doit répondre à ces critères pour espérer décrocher ou renouveler un visa étudiant pour l'Australie.Entre autres, il faut notamment s'assurer que la durée des études est supérieure à trois mois et qu'il s'agit de cours intensifs. Autrement, le mieux est de postuler soit pour un visa touristique, soit pour un Working Holiday Visa.Une fois la durée des études déterminée, le postulant au visa étudiant doit souscrire à une assurance maladie pour étudiants étrangers en Australie, en l'occurrence l'Overseas Student Health Cover.La troisième démarche consiste à s'assurer d'être accepté dans un établissement accrédité par l'État australien pour l'accueil des étudiants étrangers (CRICOS Accredited).L'établissement est tenu de fournir à l'étudiant une lettre d'acceptation, nécessaire pour la constitution du dossier de demande de visa.Ensuite, le postulant doit pouvoir justifier des ressources nécessaires à la durée de son séjour en Australie. Il s'agit notamment de montrer qu'il possède les moyens nécessaires pour :• Payer son billet d'avion aller-retour ;• Solder dûment sa scolarité ;• Couvrir financièrement ses besoins de base.Enfin, il s'agira de préparer les frais pour la demande ou le renouvellement de visa qui s'élèvent à plus de 600 $.À l'approche de l'expiration d'un premier visa étudiant, il est possible de renouveler ledit visa pour prolonger le séjour en Australie à condition que celui ne porte pas la mention « Further Stay Restricted ».Cette mention est une condition légale qui empêche le renouvellement du visa. Cette condition s'applique dans certains cas spécifiques, notamment :• Lorsque la durée des cours au cours du premier visa est inférieure à 10 mois ;• Lorsque l'étudiant n'a pas respecté certaines dispositions légales lors de son premier séjour.Pour en savoir plus sur la mention « Further Stay Restricted » et les conditions d'application, cliquez ici Au cas où la mention « Further Stay Restricted » ne figure pas sur le visa, le postulant doit remplir toutes les conditions de demande de visa, pour se voir attribuer ou renouveler un visa étudiant pour l'Australie.En l'occurrence, il doit avoir l'intention de continuer de nouvelles études pour prolonger son séjour.Une fois les conditions remplies, la demande de renouvellement se fait sur la plateforme du Département Australien de l'immigration.

La procédure pour renouveler un visa étudiant pour l'Australie



Ainsi, il convient de suivre un certain nombre d'étapes pour être sûr de mener cette tâche à bien.



Consulter la date d'expiration de son visa étudiant

Il faut renouveler un visa étudiant pour l'Australie avant la date d'expiration du visa en cours. En raison de cela, il est beaucoup plus pratique de consulter la date d'expiration du visa en cours, pour éviter certains désagréments.



Pour connaître avec exactitude la date d'expiration, la plateforme du département australien de l'immigration propose un outil, VEVO, disponible sur le web, ou encore, accessible via l'application mobile myVEVO.



L'outil VEVO de la plateforme du département australien de l'immigration est disponible



Vérifier les conditions de renouvellement

Une fois la date d'expiration consultée, l'étape suivante consiste à vérifier si les conditions de renouvellement de visa sont remplies.



Si les conditions de renouvellement sont remplies, il s'agira ensuite de préparer les documents nécessaires pour effectuer la demande sur la plateforme destinée à la procédure.



Procéder à la demande de renouvellement

L'étape suivante consiste à aller sur la plateforme du Département australien de l'immigration pour faire la demande.



La procédure pour renouveler un visa étudiant pour l'Australie peut ainsi durer entre 10 jours et un mois jusqu'à l'obtention du nouveau visa.

Renouveler un visa étudiant pour l'Australie est un processus plutôt simple lorsqu'on a rempli les conditions nécessaires pour procéder à la demande.Ainsi, il convient de suivre un certain nombre d'étapes pour être sûr de mener cette tâche à bien.Il faut renouveler un visa étudiant pour l'Australie avant la date d'expiration du visa en cours. En raison de cela, il est beaucoup plus pratique de consulter la date d'expiration du visa en cours, pour éviter certains désagréments.Pour connaître avec exactitude la date d'expiration, la plateforme du département australien de l'immigration propose un outil, VEVO, disponible sur le web, ou encore, accessible via l'application mobile myVEVO.L'outil VEVO de la plateforme du département australien de l'immigration est disponible ici Une fois la date d'expiration consultée, l'étape suivante consiste à vérifier si les conditions de renouvellement de visa sont remplies.Si les conditions de renouvellement sont remplies, il s'agira ensuite de préparer les documents nécessaires pour effectuer la demande sur la plateforme destinée à la procédure.L'étape suivante consiste à aller sur la plateforme du Département australien de l'immigration pour faire la demande.La procédure pour renouveler un visa étudiant pour l'Australie peut ainsi durer entre 10 jours et un mois jusqu'à l'obtention du nouveau visa.

Lu 123 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Professionnel du tourisme en expatriation, quelles solutions pour vous ? Fin des Tarifs Réglementés de Vente d’Électricité (TRVE) : branchez-vous à une électricité vraiment verte, locale et citoyenne !