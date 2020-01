Renouvellement du partenariat easyJet - Travelport, mais dans quel but ?

Avoir d'importantes capacités aériennes est une bonne chose, savoir les vendre et les distribuer en est une autre.



Possédant de 334 avions sur 1061 itinéraires vers 159 aéroports et ce dans 36 pays, easyJet et Tarvelport ont renouvelle leur partenariat.



Si l'objectif est de diversifier la clientèle et de toucher les voyageurs d'affaires, il doit aussi permettre aux agences de voyages du monde entier de bénéficier d'un accès en temps réel à la gamme complète des tarifs d'easyJet.



De plus, easyJet va utiliser l'outil de merchandising Travelport Rich Content and Branding, permettant aux compagnies aériennes d'afficher plus efficacement leurs produits en fonction de la manière dont ils sont vendus sur leurs propres sites web, avec des descriptions détaillées des produits et des images.