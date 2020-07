Réouverture Disneyland® Paris : B&B Hotels propose 25€ par personne avec petit-déjeuner inclus !

Pour toute réservation des nuits du 15 et/ou 16 juillet, B&B HOTELS propose la chambre de 4 personnes, avec petit-déjeuner inclus, au prix exceptionnel de 100€, soit 25€ par personne !



L’hôtel est situé à seulement quelques minutes de l’emblématique parc d’attractions.



Pour faciliter les déplacements, une navette gratuite est mise à disposition de la clientèle entre 8h et minuit ainsi qu’un parking gratuit et fermé.



L’hôtel est équipé de 400 chambres tout confort de 1 à 5 personnes où les clients bénéficient d’équipements high-tech (Chromecast, RMC Sport,…) et d’une literie confortable conçue spécialement par Bultex pour la chaîne hôtelière.