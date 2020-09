B&B Hotels ouvre 3 nouveaux établissements en région parisienne

Les B&B HOTELS Paris Porte de Bagnolet, Paris Meudon Vélizy et Saint-Denis Porte de Paris ont été conçus sur le modèle du nouveau concept urbain de la chaîne hôtelière et seront classés 3 étoiles.



Les architectes d’intérieur et de design de l’Agence Blanchet d’Istria ont pensé ce projet qui met à l’honneur des matériaux nobles tels que le bois, le métal noir, ainsi que des tissus de qualité.



Les astuces d’agencement permettent en outre d’offrir un confort maximal tout en répondant aux exigences d’une clientèle au style de vie urbain. Ainsi, le mobilier contemporain optimise les espaces de vie au sein des hôtels.



Pour accompagner le réveil des voyageurs, un petit-déjeuner complet sucré-salé est proposé à emporter avec des produits frais, authentiques et made in France à 6,85 € pour les adultes et 3 € pour les enfants jusqu’à 10 ans !



Depuis 2019, B&B HOTELS a ouvert près de 300 nouvelles chambres dans la région parisienne avec les B&B HOTELS Igny-Palaiseau, Cergy Saint-Christophe, Massy Gare TGV…etc.