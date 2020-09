B&B Hotels crée une plateforme de réservation unique pour l'ensemble de son réseau

" Dans ce contexte particulier que nous connaissons tous, le Groupe B&B HOTELS a fait le choix de poursuivre son développement, " explique Fabrice Collet, CEO de B&B Hotels.



" Nous sommes sur une nouvelle dynamique et nous avons encore beaucoup de beaux projets à venir d’ici 2021. " Et celle-ci commence par la distribution digitale.



Le groupe B&B Hotels a décidé de créer une plateforme de réservation unique pour l'ensemble du réseau. Après la France, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, le site hotelbb.com permet désormais aux clients de l’enseigne de réserver leurs séjours en Belgique (2 hôtels), en Suisse (4 hôtels) et en Pologne (8 hôtels).



L'hôtelier a donc rattaché l'ensemble de ses établissements à son site internet, et envisage de rattacher ces hôtels au programme de fidélité CLUB, et d’offrir aux clients de ces hôtels des possibilités de check-in sans contact.



Ce sont donc désormais près de 520 hôtels qui sont accessibles au meilleur prix et sans intermédiaire sur le site de la marque