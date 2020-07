Réouverture des frontières, protocoles sanitaires : quid du devoir d'information aux clients ?

TourMaG.com - Que pensez-vous de la cacophonie qui semble présider à la réouverture des frontières ?



Emmanuelle Llop : Comment dire … Indépendamment du stress que cela occasionne aux voyageurs, je suis témoin de la bonne volonté des professionnels, agences et TO, qui veulent informer correctement leurs clients mais se heurtent chaque jour ou presque à des informations différentes voire contradictoires.



Et si vous appelez le Quai d’Orsay, vous ne recevrez pas plus de certitudes car le Ministère lui-même ne connait pas toujours l’état des mesures prises par tel ou tel pays... Et mieux vaut oublier la prétendue règle de la réciprocité dont on peut voir qu’elle ne s’applique pas tellement entre les décisions européennes et les pays hors-UE concernés …



Mon conseil aux professionnels : dater l’information qu’ils envoient à leurs clients et ajouter par exemple « sous réserve de modification sans préavis et en l’état de nos informations à date ».



TourMaG.com - Comment s’inscrivent les mesures « covid » dans l’obligation d’information des professionnels ?



Emmanuelle Llop : Les professionnels, notamment ceux qui sont en relation directe avec le voyageur, savent bien qu’ils doivent lui apporter, dès le stade du devis, les informations d’ordre général à propos des conditions administratives de franchissement des frontières et des formalités sanitaires du pays de destination (article R.211-4-6° du Code du Tourisme).



Principalement, la pandémie de covid-19 a conduit les pays qui rouvrent leurs frontières à édicter des mesures assez diverses et plus ou moins contraignantes, que l’on range donc au rang des formalités administratives (fourniture d’un test effectué 72h avant le départ, ou d’un formulaire de déclaration rempli sur l’honneur etc.) et sanitaires (test aléatoire ou non à l’arrivée, septaine avant/après départ, mise en quatorzaine automatique etc.).



En qualité de professionnels, les agences et les TO doivent donc intégrer à leurs démarches la communication de ces informations, soit avant la conclusion d’un nouveau contrat soit après, puisqu’il s’agit de nouvelles mesures et que leur obligation d’information perdure jusqu’au départ du client.