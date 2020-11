Réouverture des stations : "il y a une grande incertitude, on est lucides" selon le PDG de la Compagnie des Alpes

trop tôt pour prendre une décision

On sait bien que pour les vacances de Noël, il y a une grande incertitude : on est lucides.



Si on ne peut pas ouvrir à Noël et que cela permet d’être prêts pour les vacances d’hiver, il faudra le faire

Une prise de décision anticipée, alors que la membre du gouvernement estime qu'il est "", quant à une réouverture des stations en décembre.Alors que l'exécutif tâtonne et que les stations se tiennent prêtes, il en est un qui s'est fait une idée plus ou moins claire sur ce que seront les vacances de fin d'année.", confiaità nos confrères du Monde. Ce dernier est pour le moins bien informé, car il a été par le passé un haut fonctionnaire de l'Etat.Alors que le patron de la Compagnie des Alpes, entreprise très dépendant des activités de sport d'hiver, semble se préparer psychologiquement à une possible fermeture des stations pour les vacances de Noël, nous allons devoir tous faire le même exercice.