Repenser le tourisme : l'ONU et l'OMT définissent cinq priorités

Le dossier avertit que les impacts de la pandémie sur le tourisme mettent déjà en péril les efforts de conservation.



Selon des études de cas du monde entier, " la chute soudaine des revenus du tourisme a coupé le financement de la conservation de la biodiversité " et " les moyens de subsistance étant menacés à l'intérieur et autour des zones protégées, les cas de braconnage et de pillage devraient augmenter ".



En outre, comme 90% des sites du patrimoine mondial ont été fermés en raison de la pandémie, le patrimoine matériel et immatériel est menacé dans toutes les régions du monde.



La note d'information indique aussi que les femmes, les jeunes et les travailleurs de l'économie informelle sont les plus exposés aux pertes d'emploi et aux fermetures d'entreprises dans le secteur du tourisme.



En plus d'appeler à un soutien fort du secteur pour atténuer ces impacts massifs, la note souligne que cette crise représente une opportunité de repenser le tourisme, et propose cinq priorités pour le redémarrage du tourisme, qui visent à garantir un secteur plus résilient, inclusif et neutre en carbone.



Ces priorités sont les suivantes :



- Atténuer les impacts socio-économiques sur les moyens de subsistance, en particulier l'emploi et la sécurité économique des femmes ;



- Stimuler la compétitivité et renforcer la résilience, notamment par la diversification économique et l'encouragement des MPME ;



- Faire progresser l'innovation et la transformation numérique du tourisme ;



- Favoriser la durabilité et la croissance verte ;



- Renforcement de l'accent mis sur la coordination et la direction responsable.