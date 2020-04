Reprise, mesures sanitaires : l'ECTAA appelle à une position commune au sein de l'UE

Les ministres du tourisme européens se réunissent ce lundi 27 avril 2020 pour une réunion informelle. L'ECTAA appelle ainsi à prendre des mesures coordonnées rappelant que 80 % des arrivées de touristes en Europe proviennent de marchés intracommunautaires.



"Le chemin à parcourir est long et difficile et les mesures de soutien financier sont essentielles pour la survie du secteur. Mais jusqu'à présent, elles sont peu nombreuses et l'aide n'a pas encore atteint les entreprises " explique l'association européenne des agences de voyages et des tour-opérateurs.



" Nous avons besoin d'un engagement financier plus important des États membres en faveur de cette importante industrie, qui contribue à plus de 10 % du PIB de l'UE et fournit 12 millions d'emplois ", a déclaré Pawel Niewiadomski, président de l'ECTAA.



L'ECTAA croit fermement qu'il est temps pour la Commission et les États membres de mettre en place, en plus, un plan de relance ambitieux pour l'industrie. Le tourisme doit être fermement ancré dans le plan de relance Marshall annoncé par le président de la Commission, M. von der Leyen, insiste l'association.