Réservations d’activités de loisirs : Regiondo partenaire de Marseille Experience et de Tiqets

Les activités de loisirs constituent un marché en plein essor - même si la crise du Covid-19 va obliger à rebattre les cartes - et la transformation digitale d'envergure qui est en train de s'opérer en matière d'offre touristique est exponentielle,

Regiondo apporte son aide technique et son savoir-faire à des entités touristiques telles que Côte d'Azur Experience (2017), Bordeaux Tourisme, l'ADT Gironde Tourisme (2019), et vient de signer un contrat market place similaire pour la création du site e-commerce

Regiondo, la plateforme d'offres touristiques B2B, poursuit son implantation sur le marché français en multipliant les partenariats.indique Cédric Lopez, directeur France et International dans un communiqué. Marseille Experience ", site de l'Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille.Ce nouveau site permet dedans un seul et même système, de(y compris la vente de bons cadeaux) etLes canaux de distribution s'effectuent via le comptoir ou le site de l'office du tourisme, le portail internet des adhérents (option), ceux des OTAs (Reserve with Google, tripadvisor, Klook, viator, Get Your Guide, Musement...) et les ventes directes effectuées sur le site par le biais d'ordinateurs, de tablettes et mobiles.Pour les prestataires d'activités partenaires, la disponibilité est déduite de leur stock automatiquement, leur planning est mis à jour à l'instant T, les taux de remplissage sont renseignés, l'activité est automatiquement confirmée et ils reçoivent un paiement direct.