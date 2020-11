Restrictions Voyages : 2 poids et 2 mesures entre TO et grandes plateformes numériques ?

Je pense qu’il faudrait une fois pour toutes mettre un terme à cette iniquité qui profite aux géants du Net qui ne paient guère d’impôts en France mais en exploitent à fond les failles de la législation.



Loin de nous l’idée de brider les voyages, bien au contraire. Mais les décrets et les règlements de la République seraient-ils à géométrie variable ? Ce que les tour opérateurs français s’interdisent pour de légitimes raisons, les plateformes numériques y échapperaient-elles ?



Ne faudrait-il pas obliger ces OTA à mentionner lors d’un achat que les forfaits et autres prestations achetés sont soumis aux conditions actuellement en vigueur et que leur responsabilité n’est pas engagée en cas d’annulation des vols et autres contretemps pouvant surgir dans le cadre du confinement actuel ?



Les compagnies aériennes, en recherche de trésorerie désespérément, ne découragent pas non plus les acheteurs. Bref, la situation semble convenir à tout le monde, sauf à ceux qui en font les frais.



Peut-être faudrait-il aussi expliquer aux consommateurs qu’en cas de pépin, ces mêmes plateformes et ces mêmes transporteurs se mettent souvent aux abonnés absents comme on a pu le constater lors du premier confinement.



Il serait peut-être temps que la DGCCRF siffle la fin du match et renvoie tout ce beau monde dans leurs buts. La situation critique des professionnels du tourisme n’autorise plus le moindre laxisme.