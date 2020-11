Confinement : peut-on voyager pour les loisirs en Europe ou ailleurs ?

juste

"Il risque d’être compliqué pour les professionnels du Tourisme d’assumer ce raisonnement et de conseiller à leurs clients de partir en temps de confinement et de ne courir éventuellement que le « seul » risque d’une amende de 135 €. Les professionnels risquent la mise en cause de leur responsabilité, en raison de l'obligation d’information et du devoir de conseil. Et puis le client peut être placé en quarantaine à destination ou refoulé, placé en quarantaine en rentrant etc.



Bien entendu, il existera toujours des cas où des clients seront passés au travers des mailles du filet et ce week-end de la Toussaint en a donné quelques exemples"

"C'est une cause générale, les compagnies ne peuvent ignorer le confinement et il faudrait qu'elles jouent le jeu. Il faudrait que le confinement puisse être une cause d'annulation sans frais pour les passagers"

des départs immédiats, en aller simple, plutôt sur du trafic ethnique."