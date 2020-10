Confinement : les voyages de loisirs ne sont pas autorisés

Peut-on effectuer des voyages d'agrément malgré le confinement ?



Cette question plusieurs lecteurs nous l'ont posée à plusieurs reprises : " Les séjours vers l’Espagne sont ils toujours possibles durant le nouveau confinement ? ", " J'ai un départ en novembre pour le Portugal, pourrai-je m'y rendre ? "...



Le Président de la République n'a-t-il pas annoncé que les frontières intérieures resteraient ouvertes au sein de l’Europe ?



Pour répondre clairement à ces interrogations nous avons joint le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères qui nous confirme que les voyages de loisirs ne seront pas autorisés.



" Sauf motif impérieux pour raison professionnelle, ou parents séparés par exemple les Français ne pourront pas s'éloigner à plus d'un kilomètre de leur domicile à raison d'une heure par jour pour s'aérer, nous sommes en confinement " précise le Quai d'Orsay.



Les déplacements privés des Français seront limités comme entre mars et mai dernier. Seuls les déplacements pour effectuer les courses alimentaires, les rendez-vous médicaux, et les trajets pour se rendre à son travail ou dans le cadre de son activité professionnelle seront autorisés.



Et comme pour le précédent confinement, les Français devront être munis d'une attestation.