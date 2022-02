Voyages Loisirs lance l'Arabie Saoudite

"Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous cette nouvelle brochure et notre nouvelle collection de circuits très appréciés par l’ensemble de nos clients. Avec cette sortie, nous confirmons notre savoir-faire et garantissons une expertise et une connaissance de chacun de nos produits qui rassurera nos amis voyageurs et nous l’espérons les incitera à redécouvrir le plaisir de voyager en toute sécurité".

Voyages Loisirs vient de faire paraître sa nouvelle brochure « collection 2022 ». Des Fjords de Norvège, en passant par la France, l’Italie, l’Irlande, l’Islande ou encore les Etats-Unis, le Costa Rica, le Vietnam, l’Egypte ainsi que la Jordanie et la grande nouveauté de l’année…, Voyages Loisirs propose désormais 13 circuits à partir de 799 euros.Pour cette sortie, très attendue, Adeline Kurban Fiani , CEO du groupe KTS, déclareVoyages Loisirs propose des avantages à ces clients : 5% de réduction sur le second voyage pour 2 voyages réservés, un paiement en 10 fois sans frais et une réduction fidélité de 8% à partir du 5ème voyage acheté !