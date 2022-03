Retrouvez Air Sénégal au salon Ditex 2022

Avec Air Sénégal vivez l’esprit Teranga ou l’hospitalité à la sénégalaise.

Profitez d’un confort optimal à bord de nos appareils.

Notre équipage expérimenté vous garantira un traitement de choix en vous servant des mets locaux et internationaux de qualité.



Nos cabines A 321

Un univers conçu pour vous garantir un confort optimal et votre intimité

Les espaces de la cabine Business d'Air Sénégal sont conçus pour vous garantir un confort optimal pendant votre voyage.



Sur Air Sénégal, tout est conçu pour vous faire gagner du temps

La signalétique Business Class vous guide à l'aéroport jusqu'à l'espace d'enregistrement qui vous est réservé. En classe Affaires vous êtes prioritaire au check-in.



Espaces Lounges Air Sénégal

En classe Affaires, détendez-vous et faites le plein d'énergie avant d'embarquer.



Des avions bi-classe avec des sièges confortables

Classe Economie :

149 sièges disponibles

2 bagages de 23kg

1 bagage cabine de 12kg Repas et boissons offerts Wi-fi à bord



Classe Business :

16 sièges disponibles

2 bagages de 32kg

1 bagage cabine de 18kg Repas et boissons offerts Wi-fi à bord

Enregistrement et embarquement prioritaires



LYON - MARSEILLE - DAKAR (DSS)

Horaires de vols

3 vols opérés en A321 par semaine les mardis, vendredis et dimanches



MRS LYS DSS MRS LYS

VOL ALLER - N° VOL : HC427

Durée de voyage 7H45 au départ de MRS et 5H35 au départ de LYS

Décollage de MRS à 08h50

Arrivée à LYS à 09h50

Redécollage de LYS à 11H00

Arrivée à DSS à 14h35

VOL RETOUR - N° VOL : HC427

Durée de voyage 5H15 jusqu’à MRS et 07H25 jusqu’à LYS

Décollage de DSS à 0h25

Arrivée à MRS à 07h40

Redécollage de MRS à 08H50 Arrivée à LYS à 9h50



N'oubliez pas notre programme de fidélité Teranga !