Revlys, la start-up qui prend soin des patrons de PME

TourMaG.com - Comment comptez-vous vous rémunérer ?



Axel Fenaux : Nous avons mis sur pied un système de « club privé », avec différents formules d'adhésion : start-up, bronze, argent, or.



Suivant la formule, le client aura droit à différentes prestations : des activités ou des ateliers offerts, mais surtout un certain nombre de séjours pour lesquels nous ne prendrons pas de commission supplémentaire.



En nous rémunérant sur l'adhésion, tout est transparent pour le client, qui paye en début d'année. Nous comptons déjà trois chefs d'entreprise qui ont adhéré au club Revlys pour commencer en janvier.



Le club nous permettra également de regrouper les membres lors de workshops sur des thématiques communes et d'autres rendez-vous.



TourMaG.com - Quels sont vos moyens pour vous faire connaître ?



Axel Fenaux : Nous sommes sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, mais il est difficile de capter des clients par ce biais-là, cela demande beaucoup d'investissement. Nous avons aussi un site web et une petite brochure qui explique notre concept.



Nous avons également récupéré une importante base de données de chefs d'entreprise et nous faisons beaucoup de réseautage. Nous démarchons étape par étape, nos premiers clients sont des amis, des connaissances.



Nous avons également postulé pour intégrer deux incubateurs, celui du Welcome City Lab et celui de l'IESEG, l'école de commerce dans laquelle nous avions étudié Solène et moi-même. En plus du coup de pouce, cela nous permettrait d'avoir des bureaux à La Défense.