Richard Branson en orbite : Messires les Anglais, tirez les premiers !

C’est compréhensible quand on constate que l’Europe et la France sont cruellement absentes de ce marché, une fois encore elles auront laissé passer la fusée, se privant de centaines de milliers d’emplois.



Par contre pour les agences de voyages c’est peut-être une ouverture. Certes ce ne sera pas les baléares ou la Tunisie, mais d’ici quelques années cela coutera moins cher qu’un trek en Himalaya, ou une croisière de luxe autour du monde.



Et quand on sait qu’il y a dans le monde plus de 800 milliardaires et quelques 25 millions de millionnaires en dollars, tous les espoirs sont permis...



NB - Le tourisme spatial comme la vie est fait de travail et d’espoir. Aujourd’hui près des décennies de recherches, d’études et d’expériences, mais également de doutes et de scepticisme, il trouve enfin la place et l’intérêt qu’il mérite. Merci à ceux qui lisent ma rubrique depuis de nombreuses années et merci à TourMaG.com de m’avoir suivi.