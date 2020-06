Richesse des DESTINATIONS au départ de FRANCE

De Saint Pétersbourg à Papeete, d’Odessa à l’île jardin de Madère, de la Terre de Feu aux confins de l’océan Indien, ce ne sont pas moins de 75 escales dans 25 pays autour du monde qui attendent vos clients au cours de la saison inaugurale de Jules Verne. De la mini croisière de 5 nuits au Tour du Monde des Saveurs en 123 nuits, « Jules Verne » leur fera découvrir le monde dans une atmosphère chaleureuse et 100% francophone où ils se sentiront comme à la maison ! En un an, « Jules Verne » parcourra près de 83 400 milles nautiques (environ 155 000 km), soit plus de trois fois et demie le tour de la Terre.

Rédigé par Croisières Maritimes & Voyages le Lundi 22 Juin 2020

A 10 mois de la croisière inaugurale de « Jules Verne » depuis Le Havre, nous avons souhaité chez Croisières Maritimes & Voyages, et ce dès l’annonce officielle du lancement de la compagnie, proposer à vos clients une programmation riche et variée au départ de France.



Et nous avions raison. La richesse et l’originalité de nos itinéraires, l’intimité offerte par notre premier navire, Jules Verne, le haut degré de service et de gastronomie, attirent les croisiéristes avertis comme ceux qui n’ont jamais pris de vacances en mer.



Grâce à vous, partenaires agents de voyages, Croisières Maritimes & Voyages est en phase avec les objectifs que nous nous étions fixés pour le premier semestre. Anticipez les demandes de vos clients dès aujourd’hui en proposant pour 2021 des itinéraires originaux, au départ de France et à bord d’un navire de petite capacité, Jules Verne (546 passagers), d’ores et déjà plébiscité par les clients de nos nombreuses agences partenaires.



La clé de notre succès commun en 2021 est l’anticipation et nos équipes vous aident à transmettre à vos clients, notre passion : celle de la véritable croisière et du voyage maritime.



« CANARIES, MADERE & MAROC » Il est des destinations dont on entend souvent parler, mais qui sont peu représentées dans le paysage de la croisière moderne et que finalement, peu connaissent. Les îles Canaries et l’île de Madère en font partie, même s’il est convenu que leur popularité ne cesse de croître.



Invitez vos clients à embarquer pour une croisière à destination des paysages lunaires et désertiques de Lanzarote ou verdoyants de Tenerife, sans oublier le « jardin de l’Atlantique », Madère, qui saura les charmer. Au cours de leur voyage à bord de « Jules Verne », ils découvriront quatre îles aux paysages aussi époustouflants que contrastés, les majestueuses Canaries. Et pour la croisière de Noël et Nouvel An, un moment inoubliable les attend : depuis les ponts supérieurs de Jules Verne, ils seront aux premières loges pour assister au plus grand spectacle pyrotechnique du monde, dont la réputation n’est plus à faire, avec des feux d’artifices exceptionnels dans toute la baie de Funchal !



Et lors de nos croisières entre Le Havre et Marseille, Les escales de Lisbonne et Casablanca accentueront la richesse des saveurs de cette expérience inoubliable. « Jules Verne » vous permettra aussi de profiter des festivités des Baléares et d’admirer l’imprenable vue qu’offre le rocher de Gibraltar, entouré par des habitants peu habituels : les macaques de Barbarie !



Nos départs 2021 Croisière 15 jours / 14 nuits de Marseille au Havre

Du 2 au 16 juin 2021

Tarifs à partir de 1.729 euros par personne en cabine intérieure, taxes portuaires et frais de séjour inclus.



Croisière 15 jours / 14 nuits du Havre à Marseille

Du 11 au 25 septembre 2021

Tarifs à partir de 1.729 euros par personne en cabine intérieure, taxes portuaires et frais de séjour inclus.



Croisière 15 jours / 14 nuits au départ de Marseille

Du 6 au 20 novembre 2021

Tarifs à partir de 1.729 euros par personne en cabine intérieure, taxes portuaires et frais de séjour inclus.



Croisière 15 jours / 14 nuits au départ de Marseille

Croisière Noël & Nouvel An

Du 24 décembre 2021 au 08 janvier 2022

Tarifs à partir de 2.159 euros par personne en cabine intérieure, taxes portuaires et frais de séjour inclus.

Départs de proximité : Pourquoi le Havre ? Longtemps décriée, la ville du Havre est pourtant un joyaux de la Normandie, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et qui a fêté en 2017 ses 500 ans. Fondé à la demande de François 1er et Idéalement situé sur le passage entre la Mer du Nord et l’Océan Atlantique, le port du Havre offre toutes les facilités pour accueillir le Jules Verne, mais aussi de nombreuses opportunités de découvertes à réaliser avant ou après votre croisière.



Saviez-vous que le célèbre tableau de Monet « Impression soleil levant » a été peint au Havre en 1872 ? Que le MuMa, face à l’entrée du port, possède après le musée d’Orsay, la 2ème plus grande collection de peintures impressionnistes ? Architecture du 20ème siècle, berceau de l’impressionnisme, station balnéaire, « Ville d’Art et d’Histoire », le Havre multiplie aussi ses atouts naturels avec de nombreux parcs et jardins en centre-ville et les possibilités de randonnées sont également nombreuses dans la région, à commencer à Etretat et ses célèbres falaises.



Nos croisières 100% francophones au départ du Havre - Dans le Sillage de Pythéas, Le Havre / Marseille, du 1er au 16 mai 2021

Côtes Françaises & Péninsule Ibérique, 15 nuits à bord



- Rythmes & Légendes Celtes, Le Havre / Le Havre, du 16 au 27 juin 2021

Découverte de l’Irlande, 11 nuits à bord



- Cap Nord & Fjords de Norvège, Le Havre / Le Havre, du 27 juin au 11 juillet et du 25 juillet au 8 août 2021

14 nuits à bord



- Capitales de la Baltique, Le Havre / Le Havre, du 11 au 25 juillet et du 8 au 22 août 2021

Du Canal de Kiel à Saint-Pétersbourg - 14 nuits à bord



- Saveurs Ecossaises, Le Havre / Le Havre, du 22 au 29 août 2021

Ecosse & Pays-Bas - 7 nuits à bord



- Les Joyaux de la Couronne, Le Havre / Le Havre, du 29 août au 11 septembre 2021

Autour des Îles Britanniques – 13 nuits à bord



- Saveurs de l’Atlantique, Le Havre / Marseille, du 11 au 25 septembre 2021

Canaries, Madère & Maroc – 14 nuits à bord



Les tarifs CMV PRIO prolongés jusqu'au 31 octobre Nos tarifs « réservations anticipées », affichés en brochure jusqu’au 31 mai, sont désormais valables jusqu’au 31 octobre prochain !



Vos clients peuvent désormais prendre le temps de la décision. Un bonus additionnel ? Ceci est également valable pour les avantages offerts dans le cadre d’une réservation « Tour du Monde des Saveurs » ! Aucune action n’est nécessaire de votre part… si ce n’est en informer vos clients ! La brochure en cours reste valide jusqu’à la date d’échéance des tarifs « réservations anticipées » et nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Pourquoi choisir Croisières Maritimes & Voyages ? Loin du tourisme de masse et des paquebots géants, Croisières Maritimes & Voyages accueille vos clients à bord de l’élégant Jules Verne à partir du 1er mai 2021.

Nous ne proposons pas à bord de toboggans aquatiques, de cirque en mer, de galeries marchandes démesurées, de mur d’escalade ou de patinoire, ni même de clubs enfants.

Notre objectif est de faire revivre la croisière traditionnelle en proposant à vos clients un véritable voyage maritime, une approche réelle des ports vers lesquels nous accostons, une immersion au plus proche des cultures et une ambiance à bord 100% francophone, intime et conviviale où qualité de service, de gastronomie et d’animations sont les maîtres-mots.



Nos points forts



• Des croisières 100% francophones au départ du Havre et Marseille ;

• Un petit paquebot premium de 546 passagers et 280 membres d’équipage ;

• Une atmosphère traditionnelle et intimiste pour les amoureux des croisières ;

• Une gastronomie française élaborée et un service attentionné ;

• Des croisières réservées aux Adultes (adolescents à partir de 16 ans), et 4 départs « 3 Générations » réservés aux familles durant les vacances scolaires, sans restriction d’âge ;

• Des itinéraires plus longs que la moyenne (12,2 nuits) ;

• Le premier Tour du Monde 100% francophone en 124 jours / 123 nuits le 8 janvier 2022



