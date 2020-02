Richou Voyages attend 10 000 visiteurs pour le salon du tourisme de Cholet

Un produit qui marche très fort, notamment en 2020, avec le 50e anniversaire de l'événement et aussi une année d'élections aux Etats-Unis

Trois ou quatre autres, parmi les plus anciennes, seront relookées en 2020 et pour d'autres, plus récentes, nous changerons uniquement l’enseigne extérieure aux nouvelles couleurs du groupe

C'est une folie

Nous essayons de trouver encore quelques sièges d'avion supplémentaires, nous avons déjà 400 pax inscrits pour le mois d'octobre et 250 pour la version en autocar en mai

Ces deux dernières agences continueront de porter l'enseigne Havas Voyages. Le point de vente parisien pourrait même bénéficier d'un relooking pour le redynamiser.Au Mans, ville dans laquelle le groupe possédait déjà une agence, garder les couleurs d'Havas fait sens. Le point de vente, qui fait travailler une douzaine de personnes, est spécialisé sur. «», commente Jean-François Richou.Mais le groupe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ses dirigeants étudient toujours les opportunités, pour continuer à croître dans leur zone de chalandise.Par ailleurs, ilsaux couleurs de leur nouveau concept. Après Cholet, celle d'Angers a bénéficié d'un coup de neuf. «», précise Jean-François Richou, qui entend bienDu côté de la production, les équipes travaillent actuellement sur la brochure, qui sortira en mai prochain.Elle reprendra quelques nouveautés déjà présentes dans les deux autres brochures du groupe, comme une offre pour l'Exposition Universelle de Dubaï, un combiné Argentine-Brésil ou un produit sur le Yunnan (Chine).Quant au voyage surprise, il affiche déjà complet depuis janvier. «, commente Jean-François Richou.».En parlant d'autocars, le groupe devrait prochainement renouveler l'autocar VIP qu'il utilise sur la région nantaise pour sa branche affaires et VIP, On Way. Il prévoit également de déployer davantage le wifi à bord de ses autocars grand tourisme pour la clientèle étrangère, dans le cadre de son activité réceptive.